서울시, 시내버스 파업 대비 비상수송대책 가동 준비…"시민 이동권 보호"

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 15일 오세훈 주재로 버스파업 긴급회의를 열었다
- 노조는 임금 24% 인상 없으면 16일 첫차부터 파업한다
- 서울시는 무료 셔틀·지하철 증회 등 비상수송대책을 준비했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"1월 파업 이후 8개월만, 책임 있는 협상 촉구"
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 15일 오전 오세훈 시장 주재로 시내버스 파업 대비 긴급 상황 점검 회의를 진행했다고 밝혔다. 서울시는 시민의 이동권을 보호하기 위한 비상수송대책 가동을 준비하고 있다.
서울 시내버스 노조는 이날 자신들의 임금 인상 요구가 관철되지 않을 경우 16일 첫차부터 전면 파업에 돌입하겠다고 예고한 상태다. 노조 측은 총 24%의 임금 인상을 요구하고 있으며, 이는 통상임금 증가분 약 16%와 기본급 7.85%로 구성된다.
서울시는 노사 간 협상 결렬 시, 시민들의 피해를 최소화하기 위해 행정력을 총동원하고 ▲무료 셔틀버스 대폭 운행 ▲지하철 증회·막차 연장 ▲공공기관 유연근무제 시행 ▲학교 등교 시간 조정 ▲민간기업체 재택근무 권장 ▲외국인 대체 교통 안내 등을 중점적으로 추진한다.
무엇보다 이번에는 무료 셔틀버스가 자치구를 넘어 시 차원에서 운영되며, 전세버스가 주요 간선도로에 투입돼 출퇴근 수송력이 증가할 예정이다.
서울시는 또 홍보·안내 부분을 보강할 계획이며, 파업이 시행되기 전 14일 서울시 홈페이지 등에 운행 노선도를 게재해 대시민 안내를 강화한다.
지하철 역시 출퇴근 시간 증회와 막차 연장 시간을 기존 1시간에서 각 2시간으로 확대해 최대한의 수송력을 확보할 예정이다.
시민들의 일상적인 출퇴근 혼란을 대비해 서울시는 교육청과 상공회의소 등 관련 기관에 협조를 요청한 상태다. 서울시·산하 공공기관도 유연근무제를 시행하며 외국인에 대한 안내도 준비하고 있다.
서울의 출퇴근길은 지난 1월 파업으로 큰 혼란을 겪었으며, 올해 두 번이나 시민들이 출퇴근 걱정을 하는 것은 우려스러운 상황이다. 서울 시내버스는 하루 평균 380만명이 이용하는 중요한 교통수단으로, 운행 중단 시 시민과 교통약자들에게 가장 큰 피해가 예상된다.
노조 측은 시민의 이동 권리를 존중하며 무리한 임금인상 요구를 자제하고 책임있는 자세로 협상에 임해야 한다고 서울시는 덧붙였다.
오세훈 시장은 "마지막 순간까지 시내버스 노사가 합리적인 대안에 이를 수 있도록 서울시는 모든 노력을 다할 것"이라며 "그와 동시에 만일의 사태에 대비한 셔틀버스 투입, 지하철 증편 등 비상수송대책도 철저히 준비하겠다"고 말했다.
kh99@newspim.com