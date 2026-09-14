부산시, 첫 '타운홀 미팅' 열기…해양수도 비전 공유·정책 논의

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북극항로 활용 중장기 전략 논의

'해양수도 부산' 미래 비전 제시

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 북극항로를 새로운 성장축으로 삼으려는 부산의 야심이 시민 앞에 처음으로 모습을 드러냈다. 전문가와 시민 150명이 머리를 맞대고 '해양수도 부산'의 미래 항로를 함께 그리기 시작했다.

부산시는 14일 오후 2시 동구 아스티호텔 부산 그랜드볼룸에서 '시민과 함께 만드는 해양수도 부산'을 슬로건으로 제1회 '부산 타운홀 미팅'을 개최했다고 밝혔다.

행사 주제는 '부산의 미래, 바다에서 답을 찾다'로, 해양 분야 전문가와 현장 관계자 50여 명, 공개 모집으로 선정된 시민 100여 명 등 150여 명이 참석했다.

전재수 부산시장이 14일 오후 2시 동구 아스티호텔 부산 그랜드볼룸에서 열린 제1회 부산 타운홀 미팅에서 인사말을 하고 있다.[사진=부산시] 2026.09.14

타운홀 미팅에서는 국가 해양정책 중심도시 도약, 글로벌 해양비즈니스 생태계 조성, 글로벌 해운·물류 경쟁력 강화, 미래 해양신산업 육성, 북극항로 선도도시 도약 등 5대 정책의제를 놓고 부산의 중장기 해양 전략을 논의했다.

전재수 부산시장은 '해양수도 부산, 미래를 말하다'를 주제로 기조 발표를 하고, 수도권 일극체제를 넘어 새로운 국가 성장축을 만들겠다는 구상을 제시했다.

전 시장은 북극항로 시대를 부산의 도약 기회로 삼아 해양 핵심 기능을 집적하고 동남권 산업 역량을 연계한 이른바 '해양수도권'을 대한민국의 새로운 성장엔진으로 육성하겠다고 밝혔다.

이어 해양 분야 전문가와 현장 관계자들은 '해양수도 부산, 현장에서 제안하다' 세션에서 해운·물류, 항만, 해양산업 등 각 분야의 정책 과제와 발전 방향을 현장 시각에서 제안했다.

행사 후반에는 '시민이 묻고, 시장이 답하다' 순서를 통해 시민과 시장이 약 50분간 직접 소통하는 시간을 가졌다.

시는 시민 참가 신청 과정에서 접수한 사전 질문과 현장 질문, 시 홈페이지 생중계 실시간 댓글 등을 바탕으로 다양한 의견을 수렴했다. 시민들이 제시한 의견과 정책 제안은 관련 부서 검토를 거쳐 향후 시 해양정책에 반영할 방침이다.

전재수 시장은 "대한민국 해양수도 부산을 완성하는 힘은 결국 시민에게서 나온다"면서 "전문가와 현장의 제안, 시민의 목소리를 토대로 함께 해법을 찾아 '미래 대전환의 중심, 해양수도 부산'을 시민과 함께 만들어가겠다"고 말했다.

부산시는 이번 해양 분야 타운홀 미팅을 시작으로 주요 시정 현안을 주제로 한 '부산 타운홀 미팅'을 순차적으로 이어가며 시민과 함께 정책을 만들고 해결책을 모색하는 소통창구를 확대해 나갈 계획이다.

ndh4000@newspim.com