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[현장톡] '타짜: 벨제붑의 노래' 노재원 "박태영은 단순한 배신자 아냐"

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  • 노재원은 14일 추석 개봉작 타짜: 벨제붑의 노래 주연 소감을 밝혔다.
  • 변요한과의 호흡 속 동경과 질투가 얽힌 박태영을 연기했다.
  • 그는 부담 없이 즐길 수 있는 펑키한 영화라며 관람을 당부했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"변요한 바라보는 실제 마음, 박태영 연기에 그대로 이용"
첫 상업영화 주연으로 추석 극장가…"부담보다 설렘이 더 컸다"

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = "추석에 개봉하는 영화의 주인공으로 관객들을 만날 수 있다는 게 당연한 일이 아니구나 싶어요. 정말 특별하고 감사한 일이라고 생각합니다."

14일 추석 개봉을 앞둔 영화 '타짜: 벨제붑의 노래'에서 박태영역을 맡은 배우 노재원을 서울 삼청동의 한 카페에서 만났다. 첫 상업영화 주연작으로 관객들과 만나게 된 그는 부담감보다는 작품과 연기에 대한 설렘이 더 컸다고 했다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '타짜:벨제붑의 노래' 속 박태영을 맡아 열연한 배우 노재원 [사진=CJ ENM] 2026.09.14 taeyi427@newspim.com

노재원은 "첫 상업영화 주인공이라 당연히 부담감은 있었다"면서도 "그 부담감을 느끼기에는 제가 하고 싶은 연기가 있었고, 상대 배우가 너무 좋았다. 그것에 대한 설렘이 더 컸던 것 같다"고 말했다.

그가 말한 상대 배우는 변요한이다. 두 사람은 디즈니+ '삼식이 삼촌'에 이어 '타짜: 벨제붑의 노래'에서 두 번째 호흡을 맞췄다.

노재원은 "'삼식이 삼촌' 이후 자주 만나지는 못했지만 어느 날 선배님이 갑자기 전화해 '네가 하는 연기가 너무 좋고 앞으로 네가 꼭 주연을 했으면 좋겠다. 진심으로 응원한다'고 말해준 적이 있다"며 "그 이후 실제로 장태와 박태로 다시 만나게 돼 감회가 새로웠다"고 떠올렸다.

이어 "워낙 뜨겁고 유연한 배우라 함께 연기하면 어떤 일이 벌어질지에 대한 설렘이 있었다"고 덧붙였다.

실제 변요한을 바라보는 마음은 박태영을 연기하는 과정에도 자연스럽게 스며들었다. 극 중 박태영은 자신의 가장 가까운 친구인 장태영을 끊임없이 바라보면서 동경과 질투 등 복잡한 감정을 품는 인물이다.

노재원은 "박태영이 장태영만 바라보는 것이 정말 중요한 키였다"며 "선배와 어떻게 연기적인 균형을 맞출지를 생각하기보다는 제가 실제로 선배의 연기를 보며 성장했고 동경해왔던 마음을 그대로 이용하려 했다"고 설명했다.

"내가 더 유연한 배우가 돼야지, 더 능숙해져야지 생각하기보다는 선배를 바라보는 지금의 마음을 그대로 연기에 가져갔다"며 "현장에서 선배가 어떻게 연기하는지 관찰하고 많이 배우려고 했다"고 말했다.

변요한에 대해서는 "힘들 때 귀신같이 알고 연락을 주는 사람"이라고 표현하기도 했다. 촬영 중 박태영에게 몰입하면서 외로움을 느끼던 순간 변요한이 다가와 어깨를 주무르며 "너는 좋은 배우고 가치가 있는 애다. 정말 잘하고 있다"고 격려했던 일화도 전했다. 노재원은 "제가 뜨거웠다기보다 그렇게 말해줄 수 있는 선배라는 게 대단하다고 생각했다"고 했다.

노재원이 바라본 박태영은 단순한 악역이나 배신자는 아니었다. 가장 가까운 친구인 장태영을 향한 애정과 동경, 질투가 뒤엉킨 인물로 접근했다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '타짜:벨제붑의 노래' 속 박태영을 맡아 열연한 배우 노재원 [사진=CJ ENM] 2026.09.14 taeyi427@newspim.com

노재원은 "제가 생각한 박태는 단순한 배신자가 아니다"며 "장태를 너무 사랑하는 둘도 없는 친구이자 진심 어린 친구라는 생각을 가지고 연기했다"고 말했다.

이어 "나쁜 행동을 하는 인물이나 사이코패스처럼 보여야겠다고 생각하기보다는 오히려 사랑받고 싶어 하고, 사랑을 받고 싶은 사람이라는 데 더 중점을 뒀다"고 설명했다.

처음 박태영을 만났을 때는 불쌍한 인물이라고 생각했다. 하지만 캐릭터를 오래 들여다보고 연기하면서 그의 생각에도 변화가 생겼다.

노재원은 "박태영을 연기하면서 배웠던 건 세상을 바라보는 관점의 차이인 것 같다"며 "제가 봤을 때 장태영은 늘 운이 좋았던 아이지만 장태영의 입장에서는 박태영이 불운한 사람이 아니었던 것"이라고 말했다.

이어 "서로 세상을 바라보는 방식이 너무 달랐다"며 "과연 박태영이 정말 그렇게 불쌍한 아이였을까, 자기 자신이 그렇게 생각했던 것은 아닐까 하는 생각이 들었다"고 했다.

박태영의 '사랑받고 싶은 마음'에도 공감했다. 노재원은 "저도 사랑받고 싶고 사랑받지 못하는 데서 오는 상처도 있다. 인간이라면 누구나 가질 수 있는 마음이지 않을까"라면서도 "박태영은 불쌍하기도 하지만 연민만 갖기에는 저지른 일이 많다"고 말했다.

그러면서 "박태영은 자신의 방식대로 최선을 다해 살아가는 인물이라고 생각했다"며 "장태영을 배신한 것도 본인 입장에서는 '내 삶을 최선을 다해 살아가려고 노력했을 뿐'이라고 생각했을 것"이라고 캐릭터를 해석했다.

'타짜'의 핵심인 카드 연기를 위해서도 상당한 시간을 들였다. 촬영 수개월 전부터 카드와 칩을 익혔고 다른 작품을 촬영하는 동안에도 칩을 손에서 놓지 않았다.

노재원은 "촬영 들어가기 수개월 전부터 연습했다"며 "진짜 칩을 갖고 살았던 것 같다. 다른 촬영을 할 때도 항상 가지고 있었고 아침에 일어나면 침대 옆에 칩이 있었다"고 떠올렸다.

연습을 반복하다 보니 자신도 모르게 칩 셔플을 할 정도로 손에 익었다. 그는 "제가 칩 셔플을 하고 있는지도 인지를 못했는데 모니터를 보면 하고 있더라"며 "그 정도로 연습하고 익숙해졌던 것 같다"고 말했다.

실제 홀덤 게임에서도 장태영과 박태영의 성향을 각각 반영했다. 촬영 전 변요한, 감독, 스태프들과 게임을 반복하면서 변요한은 공격적이고 변칙적인 방식으로, 노재원은 보다 안정적인 방식으로 자신의 캐릭터에 맞는 스타일을 만들어갔다.

오랜 시간 사랑받아온 '타짜' 시리즈에 합류한다는 사실 자체보다 노재원에게 더 중요했던 것은 '새로운 이야기'였다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '타짜:벨제붑의 노래' 속 박태영을 맡아 열연한 배우 노재원 [사진=CJ ENM] 2026.09.14 taeyi427@newspim.com

노재원은 "'타짜' 1편을 보면서 자라왔지만 '내가 타짜의 주인공이 되다니'라는 생각은 하지 않으려고 했다"며 "배우로서 이미 빛을 본 작품의 그늘 안에 있기보다는 새로운 이야기를 하고 싶다는 욕심이 있다"고 말했다.

이어 "'타짜: 벨제붑의 노래'는 기존 작품과 다른 이야기라는 점이 좋았다. 대본을 보고도 매력적이라고 생각했고 이후 원작 만화를 보면서도 감탄했다"고 밝혔다.

원작 속 박태영을 그대로 재현하기보다 자신만의 해석을 채워 넣으려고 한 것도 같은 이유다. 영화화 과정에서 원작의 일부 자극적인 요소가 덜어지면서 그 빈 곳을 자신의 상상력으로 채우려고 했다. 대신 원작에 등장하는 내레이션과 박태영의 속마음은 캐릭터의 서사를 이해하는 데 활용했다.

이번 작품 이후에는 또 다른 얼굴도 보여주고 싶다고 했다. 최근 강하거나 날 선 인물들을 연이어 선보인 그는 이제 자신의 현재 모습을 보다 솔직하게 담을 수 있는 역할을 만나고 싶다는 바람을 전했다.

노재원은 "너무 얄밉고 미운 캐릭터보다는 이제는 노재원을 더 잘 보여줄 수 있는 캐릭터를 한번 해보고 싶다"며 "악역도 좋지만 지금 제가 살아가면서 깨닫고 느끼는 것들, 더 넓어진 시야를 보여줄 수 있는 인물을 만나고 싶다"고 말했다.

이어 "조금 밋밋하더라도 지금의 저를 더 솔직하게 녹일 수 있는 역할을 하고 싶다"고 덧붙였다.

관객들에게는 '타짜: 벨제붑의 노래'를 부담 없이 즐겨달라고 당부했다.

"부담 없이 보다 보면 시간 가는 줄 모를 거예요. 하나라도 놓치면 안 되는 영화라기보다는 부담 없이 쏙쏙 들어오는 펑키한 영화라고 생각해요. 영화를 보고 난 뒤에도 이런저런 생각을 해볼 만한 거리들이 있지 않을까요."

taeyi427@newspim.com

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