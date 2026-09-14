김희재 정규 3집, 초동 11만장…수록곡 전곡 차트인

AI 핵심 요약beta
- 김희재가 14일 정규 3집 초동 11만4586장을 기록했다.
- 지난 7일 낸 ‘리버브’는 초동 10만장을 또 넘겼다.
- 타이틀곡 포함 전곡이 멜론 핫100에 올랐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 김희재의 정규 3집 초동(발매 후 일주일간 판매량)이 11만장을 돌파했다.
14일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면 김희재 정규 3집 '리버브(REVERB)'가 초동 판매량(집계 기간 7일~13일) 11만 4586장을 기록했다.
이로써 김희재는 정규 2집 '희로애락(喜怒哀樂)'과 미니앨범 '희스토리(HEE'story)'에 이어 정규 3집 '리버브'까지 초동 10만 장을 돌파하며 꾸준한 음반 저력을 증명했다. 앨범 발매와 동시에 팬들의 뜨거운 관심을 받으며 또 한 번 유의미한 기록을 세운 만큼, 한층 높아진 김희재의 인기를 실감케 했다.
지난 7일 발매된 김희재의 정규 3집 '리버브'는 음반뿐만 아니라 음원에서도 뜨거운 반응을 얻고 있다.
타이틀곡 '안녕은 정말 싫어'를 비롯해 '누나야', '이런 날 기다렸나요', '사랑이 떠나가네', '왜 떠나가요', '다 가져가', '잊으려오', '나한테 넘어오시면', '흔들려' 등 수록곡 전곡이 멜론 핫100(30일) 차트에 이름을 올리며 순항을 이어가고 있다.
타이틀곡 '안녕은 정말 싫어'에서는 기존에 쉽게 만나볼 수 없었던 새로운 퍼포먼스와 보컬을 선보이며 색다른 매력을 발산하고 있다.
히트 메이커 조영수 작곡가와 김희재의 만남으로 완성된 이번 신곡은 80년대 유로댄스 팝 특유의 경쾌하고 신나는 사운드에 김희재의 탄탄하고 안정적인 보컬이 더해졌으며, 세대를 불문하고 누구나 쉽게 따라 부를 수 있는 중독성 강한 멜로디로 발매 직후부터 뜨거운 반응을 얻고 있다.
alice09@newspim.com