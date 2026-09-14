전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.14 (월) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
문화·연예 문화·연예일반

속보

더보기

[핌in현장] '2026 BCWW' 김남길 "K콘텐츠 위기…이야기 근원인 IP 보호해야"

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 김남길이 14일 BCWW서 IP 보호 필요성을 강조했다
  • 그는 K콘텐츠 위기 속 이야기의 근원이 IP라 했했다
  • 또 배우·제작자로서 공감 가능한 이야기 만들겠다 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 배우 김남길이 K콘텐츠의 위기 속에서 "이야기의 근원인 지식재산권(IP)를 보호하고 지켜야 할 때"라고 강조했다.

14일 서울 강남구 삼성동에 위치한 코엑스에서는 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원의 '2026 국제방송영상마켓(BCWW)'이 개최됐다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 배우 김남길이 14일 오후 서울 강남구 코엑스 컨퍼런스홀에서 열린 '2026 BCWW' 개막식에 참석해 '컷(Cut) 너머의 세계'에 관한 주제 발표를 하고 있다. 2026.09.14 yeawon2@newspim.com

올해 26회째를 맞는 BCWW는 K콘텐츠의 글로벌 진출을 견인하는 글로벌 방송 영상 전문마켓으로 전시마켓, 콘퍼런스 쇼케이스, 시상식, 워크숍, 국내 오리지널 온라인동영상서비스(OTT) 콘텐츠 호보존 등 다양한 프로그램을 운영한다.

이날 스페셜 세션에서는 배우이자 길스토리이엔티 대표인 김남길이 참석해 '컷(Cut) 너머의 세계'를 주제로 연사를 펼쳤다. 모더레이터는 박경림이 맡았다.

김남길은 "이 자리가 매우 떨리고 설렌다. 좋은 배우이자, 쇼러너스로 활동하고 있는 아티스트들이 많은데, 그런 의미로 첫발을 잘 내딛어야 한다는 생각이 있다. 이 자리는 모두가 중요시하는 지식재산권(IP)에 대한 교류가 있기 때문에 설레고 떨리기도 한다"라며 참석 소감을 밝혔다.

김남길은 1999년 KBS2TV 드라마 '학교'로 데뷔해 '악의 마음을 읽는 자들', '명불허전', '선덕여왕', '열혈사제' 등 다양한 작품을 통해 코믹과 액션을 넘나드는 배우로 거듭났다. 그리고 여러 유튜브 채널을 통해 배우 김남길이 아닌 '인간 김남길'의 모습을 통해 '컷 너머의' 일상을 공개하기도 했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 배우 김남길(왼쪽)과 방송인 박경림이 14일 오후 서울 강남구 코엑스 컨퍼런스홀에서 열린 '2026 BCWW' 개막식에 참석해 대화를 나누고 있다. 2026.09.14 yeawon2@newspim.com

그는 "예전에는 연기와 사생활의 간극을 줄이는 방법을 잘 몰랐던 것 같다. 배우는 특히 삶에 있어서 밀접한 부분이 많은 것 같다. 예전에는 배우 경력 5년, 10년, 15년이라는 시간이 부담스럽기도 하지만 그 시간에 책임을 가지고 인물을 표현할 때 그 시간이 묻어난다고 생각한다"고 말했다.

이어 "지금은 시간이 지나면서 간극이 좁아지는 상황이다. 제가 경험한 모든 것에 대해 확장성을 가지고 캐릭터가 부연되기 때문에 도움을 많이 받고 있다"고 덧붙였다.

지금까지 수많은 작품을 해온 김남길은 내년 SBS 드라마 '악몽' 공개를 앞두고 있다. 그는 작품 선택시 가장 중요한 지점으로 '이야기'를 꼽았다.

김남길은 "캐릭터를 가지고 이야기에 어떤 기회을 포함시키는지도 중요하지만, 글로벌 시장의 입장에서 보면 경계가 허물어져 있기 때문에 불편하지 않은 이야기, 인종과 문화 상관 없이 모두가 공감할 수 있는 이야기인지를 가장 먼저 보게 된다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 배우 김남길이 14일 오후 서울 강남구 코엑스 컨퍼런스홀에서 열린 '2026 BCWW' 개막식에 참석해 '컷(Cut) 너머의 세계'에 관한 주제 발표를 하고 있다. 2026.09.14 yeawon2@newspim.com

이어 "이제 K콘텐츠가 글로벌 시장이 됐기 때문에 문화를 전달한다는 책임감으로 현장에 서게 되는 것 같다. 그 책임감이 조금은 더 확장된 느낌은 든다"고 부연했다.

K콘텐츠가 글로벌화가 되기 전에, 콘텐츠 시장은 내로라하는 감독과 작가들의 작품들이 줄을 이었다. 그리고 지금은 콘텐츠를 선도하는 세대들이 콘텐츠 시장의 중심에 서 있다.

김남길은 "현장에서 콘텐츠업을 하는 사람들의 대중성이 많이 달라졌다. 문화를 선도하는 나이들이 1030이라고 하는데, 그 문화를 선도하는 친구들이 메인 콘텐츠 중심에 서 있는 느낌이 든다"고 밝혔다.

김남길은 2020년 문화예술 NGO 단체 '길스토리이엔티'를 설립했다. 그리고 드라마 '아일랜드'와 '열혈사제2' 제작에 참여했고, 사회공헌 역시 꾸준히 하고 있다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 배우 김남길이 14일 오후 서울 강남구 코엑스 컨퍼런스홀에서 열린 '2026 BCWW' 개막식에서 '컷(Cut) 너머의 세계'에 관한 주제 발표를 하고 있다. 2026.09.14 yeawon2@newspim.com

그는 "하고 싶은 이야기를 하다 보니까, 이야기에 적극적으로 발을 담그게 되는 것 같다. 어쩔 수 없이 자본주의 논리 안으로 성공할 수 있는 IP로 작업이 진행되지만, 그건 시대나 사회의 현상인 것 같다. 상업 IP외에도, 그렇지 않은 이야기까지 알리기 위해 제작에 참여하게 되는 것 같다"고 말했다.

김남길은 길스토리이엔티의 설립 이유에 대해 "대중문화예술인이 가져야 할 의무감과 책임감이 생기는 것 같다"고 답했다.

아울러 "지금의 소속사는 예술은 가난을 구제할 순 없지만 구원할 수 있다는 모티브로 시작을 했어요. 저 역시 혼자 잘한다고 해서 잘 되는 게 아니라, 대중과 얼마나 소통하느냐에 따라 앞으로 나아갈 힘이 생긴다. 나로 인해 여러 사람들이 도움을 받으면 어떨까 싶어서 활동을 지금까지 해오고 있다"고 설명했다.

K콘텐츠가 글로벌 시장에서 주목받고 있지만, K콘텐츠 업계의 속사정은 다르다. 작품 투자의 어려움과 글로벌 OTT 등장으로 인해 경쟁이 치열해졌기 때문이다. 김남길 역시 K콘텐츠의 위기에 대해 이야기했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 배우 김남길이 14일 오후 서울 강남구 코엑스 컨퍼런스홀에서 열린 '2026 BCWW' 개막식에서 '컷(Cut) 너머의 세계'에 관한 주제 발표를 하고 있다. 2026.09.14 yeawon2@newspim.com

김남길은 "한국 콘텐츠의 위기가 피부로 와 닿는 것 같다. 경기가 침체되면서 콘텐츠업도 즉각적으로 반응하는 것 같다. 모두의 열정도 조금은 사그라드는 것 같다"고 털어놨다.

이어 "지금 OTT에서 공개되고 있는 한국 이야기들과, 한국 사람들이 만들고 있는 작품, 해외로 팔려나가는 OTT의 모든 이야기의 근원이 바로 IP인데, 우리가 지키지 못하고 있다. IP를 가장 보호해야 한다는 생각이 필요하다고 생각한다"고 강조했다.

김남길은 "그런 위기에 있는 만큼, 여러 어려운 상황 안에서 콘텐츠 업이 위기이자 기회라고 생각한다. 그래서 선배의 입장으로 앞으로 나아갈 수 있는 힘을 주고 싶다"라며 "또한 콘텐츠 업에 대한 열정이 식지 않도록 비전을 제시하는 역할을 하고 싶고, 위기가 기회가 될 수 있도록 앞으로 나아갈 수 있는 배우이자, 좋은 이야기를 만들고 싶은 제작자가 되고 싶다"고 희망했다.

alice09@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
장 끝났다고?…KRX 애프터마켓 오늘 개장 [서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국거래소가 14일부터 정규장 종료 후 주식을 실시간으로 거래할 수 있는 애프터마켓을 운영한다. 기존 시간외단일가 매매를 폐지하고 오후 8시까지 실시간 거래를 확대하면서 대체거래소 넥스트레이드(NXT)와 장후 거래시장을 놓고 경쟁하게 됐다. 한국거래소에 따르면 이날부터 정규장 종료 후 오후 4시부터 8시까지 4시간 동안 애프터마켓이 열린다. 정규장은 기존과 같은 오후 3시 30분에 종료되며, 오후 3시 40분부터 4시까지는 시간외종가매매가 진행된다. 이후 오후 4시부터 애프터마켓에서 실시간 접속매매가 이뤄진다. [자료=한국거래소] 기존 오후 4~6시 운영되던 시간외단일가 매매는 폐지된다. 10분 단위로 주문을 모아 하나의 가격으로 체결하는 방식에서 벗어나 정규장과 같은 실시간 체결 방식으로 바뀌는 것이다. 거래소는 장 마감 이후 발생한 공시나 해외시장 움직임 등에 투자자들이 신속하게 대응할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 이번 개장으로 가장 크게 달라지는 부분은 장후 거래의 선택지가 넓어진다는 점이다. NXT도 이미 장후 거래를 운영하고 있지만 거래 대상이 약 600개 종목으로 제한돼 있다. 반면 KRX 애프터마켓은 코넥스를 제외한 코스피·코스닥 상장주식과 주식예탁증서(DR) 등 대부분의 종목을 대상으로 한다. 단, 투자경고·투자위험·관리·정리매매 등 일부 시장관리 종목은 제외되며 상장지수펀드(ETF)와 상장지수증권(ETN)도 거래 대상에서 빠진다. 거래시간도 일부 차이가 있다. NXT 애프터마켓은 오후 3시 40분부터 8시까지 운영돼 KRX보다 20분 먼저 시작한다. 오후 4시부터 8시까지는 두 시장이 동시에 운영되면서 거래 가능한 종목의 경우 투자자가 어느 시장을 통해 주문을 체결할지 선택할 수 있는 구간이 된다. 이때 증권사의 스마트주문전송(SOR)이 시장 간 주문 경쟁의 핵심 역할을 맡는다. SOR은 동일 종목에 대해 각 시장의 가격과 거래비용, 체결 가능성 등을 비교해 투자자에게 유리한 시장으로 주문을 배분한다. KRX는 거래 종목의 폭을 앞세우고, NXT는 기존 장후 거래 인프라와 상대적으로 낮은 거래비용 등을 기반으로 맞서는 구조다. 주문 방식에도 변화가 생긴다. 애프터마켓에서는 시장가 주문을 허용하지 않고 지정가·최우선지정가·최유리지정가 등 제한된 호가만 이용할 수 있다. 장후 시간대 상대적으로 낮을 수 있는 유동성과 가격 변동성을 고려한 조치다. 가격제한폭은 기존 시간외단일가의 전일 종가 대비 ±10%에서 ±30%로 확대된다. 급격한 가격 움직임에 대응하기 위해 변동성완화장치(VI) 등 가격안정화 장치도 적용된다. 관건은 거래시간 확대에 걸맞은 유동성이 확보될 수 있느냐다. 자본시장연구원은 거래량이 충분히 늘지 않을 경우 장후 시간대에 유동성이 분산되고 호가 스프레드가 확대될 수 있다고 지적했다. 참여자가 적은 상황에서는 소수 주문만으로 가격이 크게 움직이면서 정규장 종가와 애프터마켓 가격 간 괴리가 커질 가능성도 있다. 여밀림 자본시장연구원 선임연구원은 "애프터마켓 도입 이후 시장 품질과 운영 안정성을 체계적으로 점검하고 그 결과를 프리마켓의 세부 운영방식과 도입 범위에 반영할 필요가 있다"며 "거래소·대체거래소·증권사와 청산 결제기관을 포괄하는 통합 시장운영 및 비상대응체계를 구축해야 한다"고 말했다. rkgml925@newspim.com 2026-09-14 12:00
사진
못말리는 트럼프?…골프장서 시상식 후 정책 발표 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 대형 스포츠 무대에 자주 모습을 드러낸다. 스포츠 무대를 자신의 정치적 존재감과 개인 브랜드를 동시에 키우는 공간으로 활용한다. 이번에는 자신의 골프장이다. 트럼프 대통령은 13일(현지시간) 아일랜드 서부 둔베그의 트럼프 인터내셔널 골프 링크에서 열린 DP 월드투어 아이리시 오픈 시상식에 직접 등장했다. 우승자 셰인 라우리에게 트로피를 전달하고 함께 기념사진을 찍었다. 'USA'가 새겨진 모자를 쓴 트럼프 대통령의 모습은 대회 우승 장면 못지않은 관심을 끌었다. 시상식 연설에서는 미국으로 수입되는 아일랜드 위스키 관세를 폐지하겠다는 발표까지 내놨다. [산세바스티안 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=도널드 트럼프 대통령이 14일(한국시간) 아이리시 오픈 시상식에서 우승자 셰인 라우리에게 트로피를 전달하고 기념사진을 찍고 있다. 2026.9.14 psoq1337@newspim.com 경기가 치러진 골프장은 트럼프 일가가 소유하고 있다. 트럼프그룹은 2014년 파산 절차를 밟던 골프장과 호텔을 약 1700만달러에 인수했다. 이후 트럼프 인터내셔널 골프 링크로 이름을 바꿨다. 이번 아이리시 오픈은 이 골프장에서 처음 열린 DP월드투어 대회다. 트럼프 대통령의 직접 참석까지 더해지면서 골프장 자체가 세계적인 뉴스의 중심에 섰다. 개인 사업장의 인지도와 브랜드 가치를 높이는 효과를 노렸다. 아일랜드 현지의 반발은 거셌다. 더블린에서는 12일 '트럼프는 환영받지 못한다'는 구호를 내건 대규모 시위가 열렸다. 둔베그에서도 반대 집회가 이어졌다. 아일랜드 정부는 대통령의 이동 동선에 군경 4000여명을 배치하는 대규모 경호 작전을 가동했다. 트럼프 대통령의 스포츠 행보는 이번이 처음이 아니다. 2025년 2월에는 미국 현직 대통령으로는 처음으로 슈퍼볼을 직접 관람했다. 일주일 뒤에는 데이토나500을 찾았다. NASCAR의 상징적인 레이스에서 대통령 전용 차량이 트랙을 돌며 퍼레이드에 참여했다. [뉴올리언스 로이터 =뉴스핌] 박상욱 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 2025년 2월 미국 루이지애나주 뉴올리언스의 시저스 슈퍼돔에서 열리는 미국미식축구리그(NFL) 제59회 슈퍼볼 필라델피아와 캔자스시티의 경기 시작 전 국기에 대한 경례를 하고 있다. 2025.2.10 psoq1337@newspim.com [이스트 러더퍼드 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=도널드 트럼프 미국 대통령이 20일(한국시간) 아르헨티나를 꺾고 우승한 스페인의 로드리에게 월드컵 우승 트로피를 건네주고 있다. 2026.7.20 psoq1337@newspim.com 대학 레슬링 챔피언십과 UFC 경기장에도 모습을 드러냈다. LIV 골프 대회가 열린 자신의 플로리다 도럴 골프장도 직접 찾았다. 2025년 FIFA 클럽월드컵 결승에서는 첼시의 우승 세리머니 무대에 올라 트로피와 선수들 사이에 섰다. US오픈 테니스에도 등장했다. 2026년에는 NBA 파이널을 직접 관람했고 UFC를 백악관 잔디밭으로 불러들이는 파격적인 이벤트까지 진행했다. 스포츠에 대한 트럼프 대통령의 관심은 개인적인 취향만으로 설명하기 어렵다. 대형 스포츠는 정치 집회와 달리 폭넓은 대중에게 자연스럽게 노출된다. 경기장과 중계 화면을 통해 대통령의 모습이 반복적으로 전달된다. 정치적 메시지를 직접 전달하지 않아도 강한 이미지가 만들어진다. psoq1337@newspim.com 2026-09-14 10:19

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동