호안그룹, 빌딩진영쌤과 서울 노후건물 '외국인 호스텔'로 개발

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빌딩진영쌤과 강남 등 핵심 상권 유휴 공간 숙박시설로 전환

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 호안그룹이 부동산 개발·투자 전문 브랜드 빌딩진영쌤과 함께 서울 주요 도심의 노후 건물을 외국인 친화형 호스텔로 개발하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다..

회사는 협약에 따라 강남 등 서울 핵심 상권의 유휴 공간과 노후 소형 건물을 도심형 숙박시설로 전환한다고 설명했다. 방한 외국인 관광객의 숙박 수요 증가에 대응하기 위한 전략이다.

회사에 따르면 기존 건물의 입지적 장점과 구조적 특성을 최대한 활용해 개발 비용을 낮추고 공간 활용도와 운영 수익성을 높이는 사업 모델을 구축할 계획이다. 호안그룹의 '이익 기반 위탁운영 시스템'을 적용해 매출뿐 아니라 실제 운영이익을 중심으로 시설을 관리한다. 이를 통해 공실 위험과 운영 부담을 줄이고 건물주에게 안정적인 수익을 제공하는 방식이다.

(왼쪽부터) 서현옥 빌딩진영쌤 마스터, 이승훈 호안그룹 대표, 김진영 빌딩진영쌤 대표가 기념촬영을 하고 있다 [사진=호안그룹 ]

빌딩진영쌤은 사업 대상지 발굴과 입지 분석, 사업성·수익성 검토, 개발 방향 수립 등 부동산 개발 전반을 담당한다. 호안그룹은 숙박시설 기획·설계와 시공 관리, 개장 준비 및 위탁운영을 맡는다.

호안그룹은 야놀자 F&G 대표를 역임한 이승훈 대표가 이끄는 숙박시설 개발·운영 전문기업이다. 중소형 호텔 브랜드 개발부터 투자·개발·운영까지 숙박사업 전반의 경험을 보유하고 있다.

양사는 글로벌 마케팅 역량도 강화할 방침이다. 바이럴 콘텐츠와 국내외 인플루언서 네트워크를 활용해 호스텔의 인지도를 높이고, 주요 숙박·여행 플랫폼과의 협력을 확대해 외국인 관광객의 예약 유입을 강화할 예정이다.

호안그룹 관계자는 "사업 대상지 발굴부터 개발, 운영까지 유기적으로 연결되는 사업 구조를 구축하고 외국인 관광객의 수요에 부합하는 도심형 호스텔을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com