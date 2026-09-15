한국잡월드 누적 방문객 1000만 돌파…내달까지 기념행사 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국잡월드가 15일 누적 1000만명 기념행사를 연다고 밝혔다.
- 행사는 19일부터 다음 달 10일까지 ‘천만의 꿈, 함께 만든 잡월드’로 열린다.
- 어린이체험관 혜택 확대와 현장 추첨 행사도 진행한다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한국잡월드가 누적 방문객 1000만명 기념 행사를 개최한다.
고용노동부 산하 종합직업체험관 한국잡월드는 개관 이후 누적 방문객 1000만명 돌파 기념 행사를 연다고 15일 밝혔다.
행사는 '천만의 꿈, 함께 만든 잡월드'를 주제로 오는 19일부터 다음 달 10일까지 열린다.
한국잡월드는 2012년 개관한 국내 대표 종합직업체험관으로, 어린이와 청소년의 진로 설계와 올바른 직업 가치관 함양을 위해 설립된 고용노동부 산하 공공기관이다. 실제 직업 현장을 옮긴 듯한 체험실에서 직업 역할을 수행하고 미래에 등장할 새로운 직업까지 만나볼 수 있다.
행사 기간 어린이체험관은 체험 활동에 사용하는 체험 화폐 '조이'를 기존의 두 배로 지급하며, 미래직업관은 같은 기간 토요일과 공휴일에 한 번 더 체험할 수 있는 '1+1' 혜택을 제공한다.
행사 첫날인 이달 19일 오후 12시부터는 한국잡월드 1층 중앙로비에서 현장 증정 행사 추첨권을 배부하고, 12시 30분부터는 별도로 선착순 500명에게 솜사탕을 제공한다.
이어 오후 1시부터는 약 40분간 신나는 벌룬 매직쇼를 진행하고, 공연 이후 앞서 배부한 추첨권 소지자를 대상으로 현장 추첨을 진행해 천호엔케어 건강식품과 정관장의 어린이 건강기능식품을 증정한다. 이밖에도 한국잡월드 체험관 이용 고객이라면 누구나 소정의 기념품을 받을 수 있다.
한국잡월드 예약 방법과 행사에 대한 자세한 내용은 홈페이지에서 확인할 수 있다.
sheep@newspim.com