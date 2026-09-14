'완주 와일드&로컬푸드축제' 내달 2일 개막…먹거리 체험 풍성

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고산자연휴양림서 3일간 개최, 물고기 잡기·화덕존 등 체험 다채

로컬밥상 50여종 메뉴·축제상품권 10% 할인, 방문객 혜택 확대

[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 완주군은 제14회 완주와일드&로컬푸드축제를 오는 10월 2일부터 4일까지 3일간 고산자연휴양림 일원에서 개최한다고 14일 밝혔다.

올해 축제는 '불 타오르는 거친 야생'을 슬로건으로 청정 자연에서 즐기는 이색 체험과 건강한 지역 먹거리라는 축제 정체성을 강화하고 신규 콘텐츠와 방문객 혜택을 확대한다.

와일드앤로컬푸드축제 포스터[사진=완주군]2026.09.14 lbs0964@newspim.com

고산자연휴양림의 자연환경을 활용한 맨손 물고기 잡기, 불타는 화덕존, 리틀와푸족, 트리익스트림 등 대표 프로그램과 함께 새로운 체험도 선보인다.

와일드놀이터는 볏짚미끄럼틀과 흙놀이터 등 자연소재를 활용한 무동력 놀이터로 운영되며 리얼 폐차부수기와 스트릿 아트 그래피티 등 성인 방문객을 위한 프로그램도 마련된다. 10월 3일에는 80만 유튜버 정육왕과 함께하는 '와일드컷! 한돈 라이브(LIVE) 해체쇼'도 진행된다.

지역 농특산물과 먹거리를 활용한 로컬푸드 콘텐츠도 강화한다. 13개 읍면 부녀회가 참여하는 로컬밥상은 우석대학교와 컨설팅을 통해 새롭게 개발한 50여 종의 메뉴와 음식 스토리텔링을 선보인다. 농특산물을 판매하는 로컬장터도 완주 로컬푸드의 특색을 살려 운영된다.

특히 방문객의 실질적인 혜택과 축제장 내 소비 활성화를 위해 축제상품권을 10% 할인 판매한다. 할인 상품권은 축제장 먹거리와 체험, 농특산물 구입 등에 사용할 수 있어 방문객 부담을 낮추고 지역 주민과 농가의 소득 증대에도 도움이 될 것으로 기대된다.

유희태 완주군수는 "올해는 와일드&로컬푸드축제의 자연·체험·먹거리라는 강점을 더욱 살리면서 새로운 즐길거리와 방문객 혜택을 강화했다"며 "신규 콘텐츠와 축제상품권 10% 할인을 통해 관광객에게는 즐거움과 혜택을 제공하고 지역에는 활력을 더하는 축제가 되도록 준비하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com