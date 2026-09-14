사카구치 켄타로, 아내 구할 강인한 형사 변신…'키드냅 게임' 첫 스틸

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 사카구치 켄타로가 사랑하는 아내를 구하기 위해 목숨을 건 추적에 나서는 강인한 형사로 변신한다.

오는 10월 6일 첫 방송되는 채널A 새 화요드라마 '키드냅 게임'은 서울, 도쿄, 타이베이, 싱가포르, 방콕, 마닐라, 나하 등 아시아 7개 도시에서 동시다발적으로 발생한 전대미문의 납치 사건을 다룬 스릴러다. 한국, 일본, 홍콩 공동 제작으로 완성된 글로벌 프로젝트이자, 탄탄한 연기력으로 양국을 대표하는 두 톱배우 사카구치 켄타로와 이준기의 첫 만남으로 기대를 모으고 있다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 키드냅게임 스틸. [사진=후지TV·메이커빌·심스토리] 2026.09.14 moonddo00@newspim.com

이 가운데 공개된 스틸 속 사카구치 켄타로는 불의와 타협하지 않는 정의로운 형사 '니이데 토시로'로 완벽히 분해 시선을 사로잡는다. 니이데 토시로는 범인을 잡기 위해서라면 어떠한 위험도 마다하지 않는 투철한 사명감의 소유자로, 이미지를 뚫고 나오는 날카로운 눈빛과 굳은 표정에서 캐릭터 특유의 단단한 카리스마가 고스란히 묻어난다.

그런 니이데 토시로는 사랑하는 아내가 납치되며 정체불명의 '키드냅 게임'에 휘말리게 된다. 단 한 명만 살아남는 잔혹한 룰 속에서도 아내는 물론 참가자 전원을 살려내겠다는 결연한 의지로 사건의 배후를 향한 거침없는 추적을 시작한다.

사카구치 켄타로는 한층 깊어진 눈빛과 단단한 내면 연기로 정의와 사랑 앞에 흔들리는 입체적인 인물을 완성해 냈다. 절박한 상황 속에서도 꺾이지 않는 집념으로 사건의 배후를 쫓으며 극의 장르적 긴장감을 최고조로 끌어올릴 예정이다.

제작진은 "사카구치 켄타로는 사랑하는 사람을 구하기 위해 자신의 한계를 뛰어넘는 '니이데 토시로'의 절박함과 강인한 기개를 밀도 높은 연기로 생생하게 담아냈다. 정의감 넘치는 형사의 뜨거운 추적을 기대해 달라"고 전했다.

채널A 새 화요드라마 '키드냅 게임'은 10월 6일 화요일 밤 10시 첫 방송된다.

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