'하현승 7이닝 완벽투' 한국 U-18 야구 대표팀, 일본 2-0 꺾고 8년 만에 아시아 정상

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 18세 이하(U-18) 야구대표팀이 일본을 꺾고 8년 만에 아시아 정상에 복귀했다. 에이스 하현승(부산고)은 결승에서 7이닝을 홀로 책임지며 우승을 이끌었다.

정윤진 감독이 이끄는 한국은 13일 대만 타이베이돔에서 열린 제14회 아시아청소년야구선수권대회 결승에서 일본을 2-0으로 제압했다.

[서울=뉴스핌] 부산고 하현승. [사진=대한야구소프트볼협회]

한국은 조별리그 3승과 슈퍼라운드 2승, 결승전까지 6전 전승으로 우승을 완성했다. 2018년 대회 이후 8년 만이자 통산 6번째 정상이다. 일본의 5차례 우승을 넘어 이 대회 최다 우승국에도 이름을 올렸다.

승리의 중심에는 하현승이 있었다. 이날 선발 등판한 하현승은 7이닝 동안 단 1안타와 볼넷 2개만 내주고 삼진 8개를 잡아내며 무실점으로 일본 타선을 봉쇄했다.

이번 대회 세 번째 등판이었다. 하현승은 조별리그 대만전에서 5.2이닝 2피안타 12탈삼진 무실점으로 승리를 이끌었고, 슈퍼라운드 일본전에서는 구원 등판해 3이닝 퍼펙트 투구로 3-2 역전승을 지켜냈다.

결승에서는 단 하루 휴식 뒤 다시 마운드에 올라 완봉승을 거뒀다. 대회 최종 성적은 3승 무패, 15.2이닝 25탈삼진 무실점이다. 세 차례 등판에서 단 한 점도 허용하지 않았다.

하현승은 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 뉴욕 양키스의 300만달러(약 40억 원) 입단 제의를 뿌리치고 오는 21일 열리는 프로야구 KBO리그 2027 신인 드래프트에 신청해 화제를 모았다. 전체 1순위 지명이 예상된다.

이날 한국이 2회 먼저 점수를 냈다. 장민제(충암고)가 3루타로 출루한 뒤 스퀴즈 작전 과정에서 일본 수비 실책이 나왔고, 런다운에 걸렸던 장민제가 홈을 밟아 선취점을 올렸다.

5회에는 수비에서 위기를 넘겼다. 하현승이 선두타자에게 볼넷을 내준 뒤 일본이 번트를 시도했지만 포수 원지우(강릉고)가 재빠르게 2루로 송구해 병살로 연결하며 실점 위기를 지웠다.

위기를 넘긴 한국은 곧바로 추가점을 뽑았다. 5회말 안타와 상대 실책을 묶어 만든 득점권 기회에서 조희성(유신고)이 적시타를 터뜨려 2-0으로 달아났다.

[서울=뉴스핌] U-18 아시아청소년야구 대회에 출전한 한국 야구 대표팀. [사진=대한야구소프트볼협회] 2026.09.13 football1229@newspim.com

두 점이면 하현승에게 충분했다. 하현승은 6회 2사 후 이날 유일한 안타를 허용했지만 흔들리지 않았다. 마지막 7회에는 일본 타자 세 명을 모두 삼진으로 돌려세우며 직접 경기를 끝냈다.

한국은 이번 대회에서 개최국 대만과 일본을 상대로 모두 승리하며 우승까지 내달렸다. 특히 일본과는 슈퍼라운드와 결승에서 두 차례 만나 모두 승리했다.

정윤진호는 6전 전승과 함께 8년 만의 정상, 통산 6번째 우승을 달성하며 대회를 마쳤다.

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