LG유플러스, 추석 보이스피싱 막는다…24시간 특별 대응

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 13일 추석 연휴 보이스피싱 대응 체계를 가동했다.
- 이달 말까지 마곡사옥서 AI 분석시스템으로 악성 앱을 추적·차단한다.
- 경찰과 정보 공유하고 위험 고객에 알림톡을 보내 피해를 막는다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
감염 의심 고객에 알림톡 발송…이달 말까지 집중 모니터링
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG유플러스가 추석 연휴를 앞두고 보이스피싱·스미싱으로부터 고객을 보호하기 위해 인공지능(AI) 기반 24시간 특별 대응 체계를 가동한다.
LG유플러스는 이달 말까지 서울 마곡사옥에서 전담 모니터링 체계를 운영하고 AI 기반 '고객피해방지 분석시스템(Secure.AI+)'을 활용해 악성 앱 제어 서버 추적·차단을 강화한다고 13일 밝혔다.
최근 명절 택배회사를 사칭한 문자나 불법 투자 사이트·비공식 거래 앱 등을 통해 악성 앱 설치를 유도하는 범죄가 늘고 있다. 악성 앱이 설치되면 범죄 조직이 스마트폰을 원격으로 제어하거나 수신 전화를 가로채고 발신번호를 경찰·검찰 번호로 조작할 수 있다.
LG유플러스는 경찰과 핫라인을 통해 악성 앱 감염 정보를 공유하고 차단 요청에 즉각 대응할 계획이다. 악성 앱 제어 서버와 교신한 흔적이 확인된 고객에게는 카카오톡 알림톡을 보내 위험 상황도 안내한다.
홍관희 LG유플러스 정보보안센터장은 "추석 명절 전후 24시간 모니터링 체계를 운영해 고객 피해 예방에 최선을 다하겠다"고 말했다.
syu@newspim.com