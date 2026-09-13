국민의힘, 용혜인 사퇴에 "의원 자격도 없어...李, 김승원도 지명 철회해야"

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장동혁 "좌파 카르텔 건재...李, 이래도 '왼쪽'만 챙길 것인가"

정점식 "의원 자격도 없어...공천 두 번 준 민주당 사과해야"

최보윤 "용혜인 사퇴는 인사 참사 수습의 시작일 뿐"

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 국민의힘은 13일 용혜인 성평등가족부 장관 후보자 사퇴와 관련해 "국회의원 자격도 없다"며 용 후보자의 의원직 사퇴와 함께 더불어민주당의 사과를 촉구했다.

그러면서 이번 개각을 이재명 대통령의 인사 참사로 규정하며 김승원 법무부 장관 후보자의 지명 철회도 촉구했다. 다만 민주당은 용 후보자의 사퇴에 대해 현재까지 당 차원의 공식 메시지를 내지 않고 있다.

용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 10일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 열린 입장 발표 기자회견을 마친 뒤 이동하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆장동혁 "좌파 카르텔 건재...李, 이래도 '왼쪽'만 챙길 것인가"

장동혁 국민의힘 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "용혜인 후보자가 장관직을 버리고 비례대표 의원직 유지를 선택했다"며 "결국 장관보다 조직을 선택한 것"이라고 지적했다.

이어 "용혜인 본인의 결정이 아니라 자신들의 이익을 지키려는 좌파 카르텔의 결정일 것"이라며 "용혜인 장관 시키는 것보다 기본소득당을 국회에 두는 것이 조직의 이익에 더 부합한다고 판단했을 것"이라고 비판했다.

장 대표는 "이번 사태로 공산주의 혁명을 꿈꾸는 좌파 카르텔의 마각이 드러났다"며 "용혜인은 물러났어도 좌파 카르텔은 여전히 건재하다"고 강조했다.

그러면서 "그나마 그 세력의 정부 내 진지 구축을 막아낸 걸 다행이라고 해야 하나"라며 "장관 후보자 사퇴로 끝낼 일이 아니다"고 목소리를 높였다.

장 대표는 "국민께 알리고, 국민과 함께, 그들이 만들려는 세상을 반드시 막아내야 한다"며 이재명 대통령을 향해 "이래도 '왼쪽'만 챙길 것인가"라고 직격했다.

용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 10일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 입장 발표 기자회견을 하기에 앞서 물을 마시고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆정점식 "의원 자격도 없어...공천 두 번 준 민주당 사과해야"

정점식 국민의힘 원내대표도 페이스북을 통해 "용혜인 의원은 장관 후보자뿐 아니라 국회의원으로서의 자격도 없다"며 "국회의원직을 사퇴할 것을 강력히 촉구한다"고 밝혔다.

정 원내대표는 "오늘 기자회견을 보니 민주당이 용혜인 의원에게 사퇴 결단을 요구했다고 한다"며 "더불어민주당, 정말 비겁하고 무책임한 집단"이라고 비판했다.

그는 "용혜인 의원은 민주당으로부터 두 번의 비례대표 공천을 받았다"며 "용혜인 의원에게 불공정한 특혜를 제공한 것은 더불어민주당"이라고 지적했다.

정 원내대표는 "후보자를 둘러싼 각종 논란은 애초에 민주당이 2번의 총선 공천 과정에서 걸러냈어야 할 사안"이라며 "명백한 민주당의 공천검증 실패"라고 꼬집었다.

이어 "민주당은 용혜인 의원에게 두 번 공천을 준 데 대해 국민들께 사과해야 한다"고 촉구했다.

아울러 "이번 사태는 청와대 인사라인의 명백한 검증실패"라며 "청와대가 용혜인 의원에게 장관 지명 전에 '의원직을 사퇴해야 하는데 괜찮겠느냐'라는 아주 간단한 질문을 던졌다면 이번 사태는 없었을 것"이라고 지적했다.

정 원내대표는 "지금 청와대는 인사검증의 기본이 무너진 것"이라며 "이재명 대통령은 이번 용혜인 인사참사에 대해 국민 앞에 사과하고, 검증에 실패한 청와대 인사라인에 책임 있는 조치를 취하길 바란다"고 강조했다.

용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 10일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 입장 발표 기자회견을 마친 뒤 취재진 질문에 답하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆최보윤 "용혜인 사퇴는 인사 참사 수습의 시작일 뿐"

최보윤 국민의힘 수석대변인은 이날 논평을 통해 "용혜인 후보자가 결국 자진 사퇴했다"며 "상식과 공정을 요구하는 국민의 준엄한 목소리가 만들어낸 당연한 결과"라고 밝혔다.

최 수석대변인은 "하지만 스스로 물러난 것이 아니라 들끓는 민심의 역풍을 도저히 감당할 수 없게 되자 어쩔 수 없이 떠밀려 내린 '마지못한 결론'에 불과하다"고 비판했다.

그는 "용 후보자는 사퇴라는 꼬리 자르기로 상황을 얼버무릴 것이 아니라, 그동안 제기된 모든 의혹의 진상을 국민 앞에 낱낱이 밝히고 철저한 수사를 받아야 마땅하다"고 촉구했다.

최 수석대변인은 "용 후보자의 사퇴는 이번 인사 참사 수습의 끝이 아니라 시작일 뿐"이라며 "다음은 역대급 기득권 카르텔과 불법 의혹의 정점에 서 있는 김승원 법무부 장관 후보자 차례"라고 강조했다.

이어 "김 후보자는 브로커와 결탁해 권력형 청탁을 넣은 장본인"이라며 "여기에 현직 부장판사 자녀의 특혜 채용 의혹과 흉악 성범죄자 변호 이력까지 겹치며 자격 미달을 드러냈다"고 지적했다.

최 수석대변인은 "사법 정의를 수호해야 할 법무부 장관 자리에 특권과 반칙으로 얼룩진 인사를 앉히는 것은 법치주의에 대한 조롱"이라고 비판했다.

그는 이재명 대통령을 향해 "연일 빚어지는 최악의 인사 참사는 국민의 눈높이는 아랑곳하지 않고 오직 '내 식구 챙기기'와 '방탄 친위대 구축'에만 매몰된 대통령의 오만한 인사 관행이 부른 필연적 결과"라고 직격했다.

최 수석대변인은 "대통령은 국민의 분노를 시험하는 오기를 당장 멈추라"며 "이제라도 민심의 경고를 무겁게 받아들여 김승원 후보자의 지명을 즉각 철회하고, 국민의 상식과 눈높이에 부합하는 합당한 인사를 단행하기 바란다"고 촉구했다.

아울러 "또다시 최소한의 도덕성마저 상실한 부적격 후보자들을 감싸며 국정을 파행으로 모는 오만함을 보여준다면, 그 끝은 성난 민심의 매서운 심판뿐"이라고 경고했다.

kimsh@newspim.com