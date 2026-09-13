한동훈 "민주 여성 의원들, '오빠로비' 괜찮나"…김승원 의혹 직격

AI 핵심 요약beta
- 한동훈 무소속 의원이 13일 김승원 후보자 로비 의혹을 비판했다.
- 민주당 여성 의원들을 겨냥해 오빠로비를 거론하며 공세했다.
- 김민석 대표식 옹호는 상식에 맞지 않다고 주장했다.
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[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 한동훈 무소속 의원이 13일 김승원 법무부 장관 후보자의 식약처 로비 의혹과 관련해 "민주당 여성 의원들은 '오빠로비' 괜찮으시냐"고 공세를 펼쳤다.
한 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "오늘도 민주당은 대변인들 앞세워서 '김승원 오빠 독약로비의 생생한 증거들이 어디서 났느냐'만 따지고 '그 충격적이고 부끄러운 내용'에는 반박 못 한다"고 주장했다.
이어 "그럴수록 민주당은 오빠독약로비 싹 다 자백하는 것"이라고 비판했다.
그러면서 "민주당 신현영, 이주희 대변인 등 김승원 오빠로비 옹호하는 여성 의원들께 '만약 자기 남편이나 가족이 룸살롱 여동생 브로커에게 오빠 소리 들으며 눈물나게 보고 싶다고 몰래 만나고, 심지어 자택까지 가서 만나고, 환심 사려 불법 로비해 줬다면 괜찮겠는지' 묻겠다"고 압박했다.
한 의원은 "그걸 김민석 민주당 대표처럼 '잘한 일'이라고 칭찬해 줄 것인가"라며 "그런 행태는 정의부 장관감은 고사하고 생활인으로서도 용납 안 된다는 것이 대한민국 국민들의 상식"이라고 덧붙였다.
seo00@newspim.com