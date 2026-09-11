류준열·홍경·정호연, 넷플릭스 '아웃백' 출연…글로벌 라인업 완성

AI 핵심 요약beta
- 류준열·홍경·정호연 등이 11일 넷플릭스 ‘아웃백’에 합류했다.
- ‘아웃백’은 누나 죽음 뒤 호주로 간 시온의 추적극이다.
- 한준희가 기획총괄을 맡아 청춘의 불안과 성장을 그린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 류준열, 홍경, 정호연, 원지안, 저스틴 민이 넷플릭스 새 시리즈 '아웃백'(가제)으로 뭉친다.
넷플릭스 시리즈 '아웃백'(가제)은 누나의 갑작스러운 사망 소식을 듣고 호주로 향한 '시온'이 낯선 도시에서 그녀의 죽음을 둘러싼 의문과 마주하며, 감춰진 진실을 추적해가는 이야기다. 웹툰 '그다이'를 원작으로 한 '아웃백'(가제)은 원작이 지닌 미스터리한 긴장감을 바탕으로 인물과 이야기를 드라마적으로 재해석, 캐릭터 각각의 전사와 관계성을 새롭게 구축하고 주변 인물 및 세계관을 확장하여 드라마만의 새로운 서사를 선보일 예정이다.
작품의 기획총괄은 넷플릭스 시리즈 'D.P.'를 연출하고 '약한영웅' 시리즈를 기획한 한준희 감독이 맡았다. 원작을 드라마로 옮기는 과정에 함께해 온 그는 "원작과는 또 달리, 드라마라는 매체가 가진 장점을 통해 인물들의 감정과 관계를 더욱 깊이 있게 그려내고자 했다. 사건을 좇는 재미는 물론 그 안에서 흔들리고 변화하는 청춘들의 불안과 성장을 함께 담고 싶었다"고 전했다.
공개된 캐스팅 라인업도 눈길을 끈다. 류준열은 '시온'이 추적하는 사건의 중심에 선 '민혁'을 맡는다. '민혁'은 모든 의혹의 중심에 선 미스터리한 남자로, 매 작품 인물의 복잡한 내면을 자신만의 색으로 완성해온 류준열이 이번 작품에서 어떤 새로운 얼굴을 보여줄지 관심을 더한다. 홍경은 누나의 죽음에 얽힌 진실을 밝히기 위해 호주로 향하는 '시온'을 연기한다. 낯선 곳에서 누나가 남긴 흔적을 따라가며 점차 의문에 빠져드는 '시온'을 홍경이 어떤 밀도와 깊이감 있는 연기로 그려내 보일지 벌써부터 기대를 모으고 있다.
정호연은 호주에서 라이브 방송을 통해 사람들과 소통하는 크리에이터 '스마일리' 역을 맡는다. 자신만의 뚜렷한 존재감을 선보여온 정호연이 어디로 튈 지 모르는 종잡을 수 없는 매력의 '스마일리'로 분해 또 어떤 변신을 선보일지 이목이 집중된다. 원지안은 '시온'의 누나 '시영'을 연기한다. 원지안은 모든 이야기의 시작점이 되는 '시영'을 통해 작품의 미스터리와 정서에 깊이를 더할 예정이다. 여기에 저스틴 민이 한인 경찰 '스콧' 역으로 합류해 극에 활기를 더할 것으로 기대된다.
각기 다른 개성과 연기 색을 지닌 류준열, 홍경, 정호연, 원지안, 저스틴 민이 낯선 호주를 배경으로 그려낼 팽팽한 관계와 강렬한 시너지가 기대되는 '아웃백'(가제)은 오직 넷플릭스에서 공개된다.
moonddo00@newspim.com