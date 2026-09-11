관광공사, '대한민국 관광공모전' 수상작 K굿즈 더 현대서 최초 공개

AI 핵심 요약beta
- 한국관광공사는 11일부터 더현대 서울서 공모전 수상작을 공개했다.
- 대통령상 작품 등 관광기념품 25점을 전시·판매한다.
- 공사는 11월 DDP서 관광기념품 박람회를 연다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 11일부터 20일까지 더현대 서울에서 '2026 대한민국 관광공모전(기념품 부문)' 최종 선정작을 대중에게 최초로 선보인다.
'코리아셀렉트25'라는 주제로 기획된 이번 행사는 우수 관광기념품의 판로를 확대하고자 마련됐다. 공사는 후원사인 현대백화점과 지속적인 협력을 바탕으로, 국내외 소비자와의 접점을 넓히기 위한 다각적인 노력을 기울이고 있다.
이번 행사에서는 올해 공모전에서 대통령상을 거머쥔 '바우덕이의 찬연한 무대, 식탁 위로 펼쳐지다*'를 비롯해 총 25개의 엄선된 수상작이 전시된다. 수상작은 더현대 서울 5층 중앙 공간에서 만나볼 수 있으며, 내외국인 방문객들의 쇼핑 명소인 '더현대 수비니어'매장 내 숍인숍(Shop in Shop) 형태로 입점해 상시 판매될 예정이다.
공사 송은경 쇼핑숙박팀장은 "더현대 서울은 한국을 찾는 외국인 관광객의 필수 방문 랜드마크이자 최신 트렌드를 선도하는 플랫폼으로, 올해 선정된 관광기념품의 첫선을 보이기에는 최적의 장소"라며, "현대백화점과 협업을 시작으로 롯데면세점, 국립박물관문화재단 등 후원기관을 통한 판로 확대는 물론, 아마존 등 해외 온라인 플랫폼 입점까지 적극 지원할 계획"이라고 밝혔다.
한편, 공사는 11월 20일부터 22일까지 동대문디자인플라자(DDP)에서 대한민국을 대표하는 관광기념품이 한자리에 모이는 국내 최대 규모의 '관광기념품 박람회'를 개최한다. 박람회 참가 기업에는 무료 부스 제공, 1:1 비즈니스 상담 등 다채로운 혜택이 주어지며, 참가 신청은 18일까지 공사 홈페이지를 통해 진행된다.
jyyang@newspim.com