부산시 '2026 세븐브릿지 투어' 20일 팡파르…도심 해상 교량 자전거 축제

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 20일 ‘2026 세븐브릿지 투어’를 개최했다.
- 광안대교 등 77㎞ 코스에 국내외 4000명이 참가했다.
- 시는 1000여명 배치해 전 구간 안전·교통 통제했다.
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'굿모닝 브릿지 워킹' 프로그램 운영
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 광안대교에서 출발해 부산항대교 회전램프와 을숙도대교를 거치는 77㎞ 자전거 행사가 부산 도심에서 열린다.
부산시는 오는 20일 부산 전역에서 '2026 세븐브릿지 투어: 라이딩 인 부산'을 개최한다고 11일 밝혔다.
세븐브릿지 투어는 부산의 해상교량 4곳과 지하차도 2곳, 터널 1곳을 자전거로 연결하는 비경쟁형 자전거 행사다. 올해 자전거 투어에는 국내외 참가자 4000명이 참여한다. 시민 참여 프로그램까지 포함하면 전체 규모는 5000여 명이다.
자전거 투어는 벡스코에 집결한 뒤 광안대교를 출발해 신선대지하차도, 부산항대교, 남항대교, 천마터널, 을숙도대교를 지나 공항로에서 돌아오는 순환코스로 운영된다.
부산항대교 회전램프 구간이 코스에 포함된다. 시는 타임어택 구간과 보급소를 운영하고 완주 이후에는 메달 각인과 기록 확인 포토존, 지역 먹거리 등을 마련할 예정이다.
시민 참여 프로그램도 진행된다. 자전거 참가자 출발 이후 광안대교 상판을 걷는 '굿모닝 브릿지 워킹'에는 사전 신청자 1000명이 참여한다. 용호별빛공원에서는 운동과 회복·휴식을 주제로 한 '세븐브릿지 페스티벌'이 열린다.
시는 전날 전재수 시장 주재로 부산경찰청과 부산소방재난본부, 부산시설공단, 벡스코, 부산시체육회 등이 참석한 최종 안전대책 보고회를 열었다.
보고회에서는 포트홀 등 도로 보수, 교량 이음새 안전 덮개 설치, 전 구간 노면 청소, 지하터널 공기질 관리, 시내버스 우회 노선 등을 점검했다.
행사 당일에는 광안대교 상판과 을숙도대교 보급소, 부산항대교 회전램프, 영도 생활도로 등을 주요 안전관리 지점으로 지정한다. 교통통제센터 폐쇄회로텔레비전(CCTV)을 활용해 전 구간을 실시간으로 살핀다.
경찰·소방과 함께 전문 안전·경호 인력 1000여 명을 배치하며 부산항대교 회전램프에는 전문 인력 40여 명과 응급차를 배치한다. 소방관과 의사 등 의료 인력 40여 명, 구급차 15대, 의료 부스 2곳, 재난 거점병원 연계 체계도 운영한다.
행사 당일 자전거 투어 전 구간은 전면 또는 부분 통제된다. 자전거 대열이 지난 뒤 안전 점검을 거쳐 구간별로 통제를 해제할 예정이다. 시는 화물차와 영업용 차량, 대중교통 이용 시민의 불편을 줄이기 위해 사전 홍보와 현장 안내를 강화한다.
구체적인 교통 통제 내용은 행사 공식 누리집과 인스타그램에서 확인할 수 있다. 올해 행사는 2025년 처음 열린 뒤 참가 규모와 시민 프로그램을 확대한 것이다. 지난해 행사에는 국내외 3000여 명이 참가했고 미국 CNN이 현장을 취재해 소개했다.
전재수 시장은 "세븐브릿지 투어가 해양·스포츠·관광이 결합한 부산의 스포츠 관광 콘텐츠로 자리 잡도록 준비하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com