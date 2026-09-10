'임동혁·허수봉 21점' 한국 남자배구, 중국에 3-1 역전승…아시아선수권 4강 진출

AI 핵심 요약beta
- 한국 남자배구 대표팀이 10일 중국을 3-1로 꺾고 4강에 진출했다.
- 허수봉과 임동혁이 21점씩 올리며 역전승을 이끌었다.
- 한국은 12일 일본-인도전 승자와 결승 진출을 다툰다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 남자배구 대표팀이 중국을 꺾고 2026 아시아배구연맹(AVC) 아시아선수권대회 남자부 4강에 진출했다.
이사나예 라미레스 감독이 이끄는 한국은 10일 일본 후쿠오카 기타큐슈시립종합체육관에서 열린 대회 8강에서 중국에 세트스코어 3-1(17-25 25-21 25-22 29-27)로 역전승을 거뒀다.
이번 대회 우승팀에는 2028 LA 올림픽 본선 출전권이 주어진다. 상위 3개 팀은 2027 국제배구연맹(FIVB) 남자 월드컵 출전권도 확보해 중요성이 크다.
조별리그를 2승 1패로 통과한 한국은 8강에서 중국을 제압하며 준결승에 안착했다. 한국은 오는 11일 열리는 일본-인도전 승자와 12일 결승 진출을 놓고 맞붙는다.
한국은 첫 세트를 내주며 불안하게 출발했다. 1세트 중반까지 접전을 이어갔지만 이후 수비와 반격 과정이 흔들리면서 흐름을 내줬다. 16-21까지 밀린 상황에서 임재영 대신 임성진을 투입했지만 격차를 좁히지 못하고 17-25로 세트를 내줬다.
2세트부터 반격이 시작됐다. 세트 중반 16-17로 역전을 허용했던 한국은 허수봉의 백어택으로 19-18 재역전을 일궜다. 이후 임동혁과 허수봉을 앞세운 한국이 25-21을 만들며 세트스코어 균형을 맞췄다.
흐름을 탄 한국은 3세트도 가져왔다. 차영석의 서브 득점과 블로킹, 이상현의 속공이 연이어 터지면서 17-13까지 달아났다. 중국이 추격했지만 임성진과 허수봉이 중요한 순간마다 득점을 책임졌고, 한국은 25-22로 세트를 마무리하며 승부를 뒤집었다.
4세트에서는 듀스까지 가는 접전이 펼쳐졌다. 치열한 접전 끝에 27-27에서 한국이 블로킹으로 매치포인트를 만들었고, 이어 중국의 공격 범실이 나오면서 29-27로 경기를 끝냈다.
허수봉과 임동혁이 나란히 21점을 올리며 좌우에서 공격을 이끌었다. 이상현은 14점, 교체 투입된 임성진은 11점을 기록했다.
세터 한태준도 공격수들을 고르게 활용하며 중국 수비를 흔들었다. 한국은 블로킹 득점에서는 10-17로 밀렸지만 서브 득점에서 5-3으로 앞서는 등 공격에서 우위를 보였다.
한국은 2013년 준우승 이후 13년 만의 아시아선수권 결승 진출에 도전해 올림픽 출전권과 월드컵 출전권을 동시에 노린다.
football1229@newspim.com