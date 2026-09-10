'박기원호' 태국 돌풍 마감, 배구 아시아선수권 8강서 호주에 완패

AI 핵심 요약beta
- 박기원 감독의 태국은 10일 아시아선수권 8강에서 호주에 0-3으로 졌다.
- 태국은 조별리그 3전 전승 뒤 4강을 노렸지만 높이에 막혔다.
- 태국은 8강 탈락했고 호주는 준결승에 진출했다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 박기원 감독(75)이 이끄는 태국 남자배구 대표팀의 돌풍이 아시아선수권 8강에서 멈췄다.
태국은 10일 일본 후쿠오카 기타큐슈시립체육관에서 열린 2026 아시아배구연맹(AVC) 아시아선수권대회 남자부 8강에서 호주에 세트스코어 0-3(22-25 24-26 19-25)으로 패했다.
조별리그에서 한국, 대만, 카타르를 차례로 꺾고 3전 전승을 기록했던 태국은 4강 진출까지 노렸지만 호주의 높이를 넘지 못했다.
태국에서는 타낫 밤룽팍디가 15점으로 가장 많은 득점을 올렸다. 나파뎃 비니지가 13점, 퉁캄 차이왓이 12점으로 뒤를 받쳤으나, 팀 패배를 막지 못했다.
호주는 로렌조 포프가 양 팀 최다인 17점을 기록했고, 링컨 윌리엄스가 15점을 보탰다. 미들블로커 네히미아 모트는 블로킹 3개를 포함해 8점을 올렸다.
1세트를 22-25로 내준 태국은 2세트 후반 19-23까지 밀렸다. 그러나 상대 공격 범실과 타낫의 득점을 묶어 추격에 나섰고 결국 24-24 듀스를 만들었다.
하지만 마지막 집중력에서 호주가 앞섰다. 포프가 공격 득점으로 25-24를 만든 뒤 이어진 랠리에서는 나파뎃의 공격을 블로킹으로 차단하며 2세트를 끝냈다. 흐름을 내준 태국은 3세트도 19-25로 내주면서 준결승 진출에 실패했다.
조별리그에서 한국까지 꺾으며 이번 대회 돌풍을 일으켰던 박기원호는 8강에서 대회를 마무리했다. 호주는 11일 열리는 이란과 대만의 8강전 승자와 12일 준결승에서 맞붙는다.
football1229@newspim.com