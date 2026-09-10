오세훈 측, 김민석 '보궐 99.99%' 발언에 "사법부 독립 뒤흔들어" 비판

AI 핵심 요약beta
- 오세훈 서울시 측이 10일 김민석 발언을 비판했다
- 사법부 독립을 흔드는 행위라며 압박 중단을 요구했다
- 재보궐선거 단정은 무책임하다며 사과를 촉구했다
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[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 '2027년 서울시장 보궐선거가 열릴 가능성이 99.99%'라고 언급한 것을 두고, 오세훈 서울시장 측이 "사법부의 독립을 뒤흔드는 행위"라고 비판했다.
이종현 서울시 민생소통특보는 10일 '민주당은 사법부를 삼권분립의 한 축으로 인정하는가'라는 제목의 입장문을 냈다. 이 특보는 "김민석 민주당 대표가 '조희대 씨' 망언에 이어 또다시 사법부를 경시하는 발언을 내놓았다"고 말했다.
이 특보는 "서울시장에 대한 항소심이 이제 막 시작됐는데 '재보궐선거 99.99%'라며 사실상 재판 결과를 미리 단정했다"며 "재판 중인 사법부를 향해 결론을 이렇게 내리라고 지시하는 것이냐"고 지적했다.
그러면서 "이는 단순한 정치적 발언을 넘어 사법부의 독립을 뒤흔드는 행위이며, 재판부에 자신들의 결론을 요구하는 신종 압박수단이라는 비판을 면하기 어렵다"고 주장했다.
이 특보는 "더구나 부동산 시장 불안과 민생의 어려움이 계속되는 상황에서 서울시장 재보궐선거를 기정사실화하며 안정적인 서울시정을 흔드는 것은 집권여당 대표로서 무책임한 행태"라고 꼬집었다.
그는 "서울시장은 민생과 시정에 매진하고 있으며, 서울시 공직자들도 흔들림 없이 시민을 위해 일하고 있다"며 "서울시장 자리는 민주당 대표의 수첩에서 정해지는 자리가 아니다"라고 강조했다.
또 "김민석 대표는 사법부를 향한 망언과 압박을 즉각 중단하고, 서울시민의 선택까지 모욕한 가벼운 처신에 대하여 사과하기 바란다"고 요구했다.
blue99@newspim.com