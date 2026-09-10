김성제 의왕시장, 10월 준공 앞둔 안양천 지방하천 정비사업 현장 점검

AI 핵심 요약beta
- 김성제 의왕시장이 9일 안양천 정비현장을 점검했다.
- 의왕시 구간 3.13km 공정과 안전관리 실태를 살폈다.
- 시민 안전과 수변공간 조성에 만전을 기하겠다고 했다.
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홍수 안전성 확보·수변공간 조성·수질 개선 추진...의왕 대표 수변 축 도약 기대
[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시는 김성제 시장이 지난 9일 안양천 지방하천 정비사업 현장을 찾아 공사 추진 상황과 주요 구간의 안전관리 실태를 점검했다고 10일 밝혔다.
김 시장은 전날 안양천 의왕시 구간인 옻우물교 일원부터 고천4교, 광명교, 고천풍경공원 일원까지 정비 구간을 차례로 둘러보며 공사 관계자들로부터 공정 및 현장 관리 상황을 청취했다. 특히 김 시장은 집중호우 등 재난으로부터 시민 안전이 확보될 수 있도록 하천 시설물 시공 상태를 꼼꼼히 살폈다.
아울러 공원과 산책로와 자전거도로 등 시민들이 편리하게 이용할 수 있는 수변공간이 조성되도록 조경 및 편의시설 설치에도 세심한 관리를 당부했다.
김성제 시장은 "안양천은 재난으로부터 시민의 안전을 지키고 일상에 휴식을 더해주는 소중한 생활공간"이라며 "시민들이 더욱 편리하고 쾌적하게 이용할 수 있도록 공사 전반을 살펴 계획된 정비사업이 차질 없이 마무리되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
한편 '안양천 지방하천 정비사업'은 안양천 의왕시 구간(의왕·군포 시계~왕곡동) 3.13km를 대상으로 지난 2022년부터 추진됐으며 오는 10월 준공을 앞두고 있다.
시는 이번 정비를 통해 홍수 안전성 확보와 도시 균형발전, 수변공간 조성, 수질 개선 효과를 거두며 안양천이 의왕시의 핵심 수변 축으로 거듭날 것으로 기대하고 있다.
1141world@newspim.com