BS길종합병원, KB라이프파트너스 부산본부와 의료서비스 업무협약

AI 핵심 요약beta
- BS길종합병원은 10일 KB라이프파트너스 부산본부와 MOU를 체결했다.
- 양측은 환자 진료 편의 제공과 병원 이용 협조에 뜻을 모았다.
- 협약은 1년간 유지되며 해지 없으면 매년 자동갱신된다.
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[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BS길종합병원이 KB라이프파트너스 부산본부와 손잡고 고객 의료서비스 지원을 확대한다.
BS길종합병원은 10일 병원 대회의실에서 KB라이프파트너스 부산본부와 상호 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.
협약식에는 최태융 BS길종합병원장을 비롯해 차문규 원무차장, 장재원 원무차장, 박상우 KB라이프파트너스 HO&F지사 부산본부장이 참석했다.
협약에 따라 BS길종합병원은 KB라이프파트너스와 관련된 환자 진료 시 최대한 편의를 제공하며 KB라이프파트너스 부산본부는 임직원이나 회원 등을 대상으로 한 홍보를 통해 병원 이용에 협조하기로 했다.
협약 기간은 계약 체결일로부터 1년까지이며 계약 당사자 일방의 협약해지 요구가 없는 한 매년 자동갱신된다.
최태융 BS길종합병원장은 "이번 협약은 지역 사회의 건강과 복지를 함께 고민하는 중요한 출발점이 될 것"이라며 "KB라이프파트너스 고객과 직원들이 병원을 이용할 때 불편함 없이 최상의 진료를 받을 수 있도록 전 직원과 의료진이 최선을 다하겠다"고 말했다.
박상우 KB라이프파트너스 HO&F지사 부산본부장은 "지역 고객과 직원의 건강을 책임질 신뢰할 수 있는 의료기관과 협력하게 돼 의미 있다"며 "이번 협약을 통해 고객들이 편리하게 양질의 진료를 받을 수 있는 기반이 마련됐다"고 전했다.
news2349@newspim.com