남양주시, 경제자유구역 지정을 위한 정책연구 착수

AI 핵심 요약beta
- 남양주시는 10일 경제자유구역 지정 대응전략 연구를 착수했다.
- 시정연구원은 지정 요건과 산업·교통 여건을 종합 검토한다.
- 남양주시는 11월 30일까지 연구해 추진계획을 마련한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 미래 성장동력 확보와 기업 유치를 위한 '경제자유구역 지정을 위한 대응전략' 정책연구 착수보고회를 개최했다고 10일 밝혔다.
이번 연구는 남양주시 정책 싱크탱크 역할을 하는 남양주시정연구원이 수행한다. 남양주시는 강화된 경제자유구역 지정 요건과 정부 정책 방향을 분석하고 산업·교통·물류·정주 여건을 종합적으로 검토해 지정에 필요한 선결과제와 대응전략을 마련하기 위해 연구를 추진한다.
연구진은 국내 경제자유구역 운영 사례를 비교·분석하고 분야별 여건과 경쟁력을 진단할 계획이며 외부 전문가 자문과 관련 부서 협의를 통해 보완이 필요한 과제와 구체적인 실행 방안도 도출할 예정이다.
이날 보고회에는 강제상 남양주시정연구원장을 비롯해 경기연구원, 수원시정연구원 등 외부 자문위원과 시 관계자 등 10명이 참석했다. 참석자들은 연구 추진 방향과 주요 과업을 공유하고 다양한 의견을 나눈 것으로 전해졌다.
연구는 강민경 부연구위원을 중심으로 오는 11월 30일까지 약 3개월간 진행된다. 남양주시는 연구 결과를 바탕으로 분야별 보완과제를 구체화하고 경제자유구역 지정에 단계적으로 대응하기 위한 추진 계획을 마련한다는 방침이다.
시 관계자는 "경제자유구역 지정은 미래 성장동력을 확보하고 기업 유치와 투자 활성화를 이끌기 위한 중요한 과제"라며 "이번 연구를 통해 남양주시의 강점과 보완과제를 면밀히 분석해 실효성 있는 대응전략을 마련하고 체계적으로 준비해 나가겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com