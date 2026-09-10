세종교육청, 교사들 'AI 수업·평가' 역량 키운다

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청이 10일 교원 AI 역량강화 연수를 시작했다.
- 연수는 수업·평가 적용 중심의 맞춤형 과정으로 구성했다.
- 교육청은 현장 활용형 지원으로 맞춤교육 확산을 돕겠다 했다.
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생성형 AI 콘텐츠 제작·수업 설계 등 지원
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청이 교사들의 인공지능(AI) 활용 역량을 높여 수업과 평가에 적극 활용할 수 있도록 지원한다.
시교육청은 이달부터 오는 11월까지 초·중등 교원과 교육전문직원을 대상으로 '2026 AI·디지털 기반 교육혁신 역량강화 연수'를 진행한다고 10일 밝혔다.
이번 연수는 AI·디지털 도구의 단순한 활용법을 익히는 데 그치지 않고 이를 실제 수업과 평가에 적용해 학생의 배움과 성장을 지원할 수 있는 교원의 전문성을 높이는 데 초점을 맞췄다.
연수는 학교급과 교과 특성, 교원의 AI 활용 수준 등을 고려해 맞춤형 과정으로 구성했다.
주요 과정은 AI 기반 수업·평가 설계, 생성형 AI를 활용한 교과 맞춤형 콘텐츠 제작, 소프트웨어·AI 및 AI 수학·과학 교수학습, 에듀테크 기반 블렌디드 수업, 크롬북·아이패드 활용 등이다.
특히 'AI 기반 수업·평가 역량 강화' 과정에서는 AI를 활용한 교육과정 분석부터 학생 참여형 수업 설계, 서·논술형 평가 문항과 평가 기준 작성, 학생 맞춤형 피드백까지 직접 실습한다.
생성형 AI를 활용해 활동지·이미지·영상 등 교과별 수업자료를 제작하는 과정도 마련했다. 자연어로 교육용 웹앱과 수업 도구를 만드는 '바이브코딩' 과정 등 학교 현장에서 바로 활용할 수 있는 실습형 프로그램도 운영한다.
시교육청은 이번 연수를 통해 교원의 AI·디지털 역량을 실제 수업과 평가의 변화로 연결하고, 학생의 특성과 수준을 고려한 맞춤형 교육이 학교 현장에 확산될 수 있도록 지원할 계획이다.
강미애 교육감은 "AI 시대에도 교육의 중심은 교사와 학생"이라며 "교사가 AI를 교육적으로 이해하고 수업과 평가에 적절하게 활용해 학생 한 명 한 명의 배움과 성장을 지원할 수 있도록 현장 중심의 연수와 지원을 이어가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com