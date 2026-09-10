진주시, 성북지구 도시재생 본격화…'진주남강하모 유스호스텔' 개관 준비

AI 핵심 요약beta
- 진주시는 10일 청년허브하우스 새 이름을 정했다.
- 성북지구에 진주남강하모 유스호스텔이 들어섰다.
- 청소년 체류·교류 거점으로 개관을 준비했다.
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상권 활성화와 문화 체험 거점 역할 기대
[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주 원도심에 청소년과 방문객이 머무를 수 있는 체류형 공간이 들어서며 성북지구 도시재생 사업이 속도를 내고 있다.
시는 성북지구 도시재생사업으로 조성한 청년허브하우스의 새 이름을 '진주남강하모 유스호스텔'로 정하고 본격적인 개관 준비에 들어갔다고 10일 밝혔다.
진주남강하모 유스호스텔은 진주를 대표하는 남강과 진주시 관광 캐릭터 하모를 명칭에 반영해 지역 정체성과 친근한 이미지를 담았다.
시설은 연면적 약 6097㎡ 규모로 숙박시설과 청소년 활동·교류 공간, 각종 프로그램 운영 공간을 갖췄다. 청소년과 방문객이 진주에 머물며 다양한 체험과 교류 활동을 하고 지역의 문화와 관광을 접하는 체류형 거점으로 활용될 예정이다.
이 건물은 성북지구 도시재생사업의 핵심 거점 시설로 원도심 내 체류 인구와 유동 인구를 늘리고 인근 상권과 문화·관광 자원으로 방문객을 확산시키는 역할을 맡게 된다. 시는 이를 통해 지역 상권 활성화에도 일정 부분 기여할 것으로 보고 있다.
진주남강하모 유스호스텔은 지난 8월 건축공사를 마무리했다. 다만 여름철 폭염으로 수목 식재 등 일부 조경공사가 지연되면서 임시사용승인을 먼저 받은 상태다. 시는 이에 따라 교육인재과의 진주남강하모 유스호스텔 입주와 도시재생과 등 일부 부서의 청소년수련관 이전을 조속히 추진할 계획이다.
조경공사는 이달 중 마무리하고 최종 사용승인 절차에 들어간다는 방침이다. 시는 해당 시설을 원도심 활성화에 기여하는 거점으로 자리매김하도록 행정 절차와 개관 준비를 병행할 예정이다.
시는 앞으로 시설 운영계획을 구체화하고 청소년 체험·교류 프로그램과 지역 관광자원을 연계해 진주남강하모 유스호스텔을 성북지구 도시재생의 새로운 활력 거점으로 육성한다는 계획이다.
시 관계자는 "진주남강하모 유스호스텔이 청소년과 방문객이 편안하게 머물며 진주의 매력을 접하는 공간이 되기를 바란다"며 "원도심 방문과 체류를 늘려 성북지구 도시재생과 지역 상권 활성화에 도움이 되도록 개관 준비에 힘쓰겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com