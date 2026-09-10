김제시 '지평선축제' 안전·친절교육...관광객 맞이 준비 박차

AI 핵심 요약beta
- 김제시가 10일 지평선축제 부스 운영자 150여명에게 안전교육을 했다.
- 화재·가스·위생·친절 대응법을 알려 사고 예방과 만족도 향상을 다짐했다.
- 제28회 지평선축제는 10월 1일부터 5일까지 벽골제서 열린다.
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화재·가스·위생 안전수칙, 지역화폐 활용 교육…친절 서비스로 만족도 제고
[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 김제시는 제28회 김제지평선축제를 앞두고 현장 안전사고 예방과 관광객 만족도 향상을 위한 준비에 박차를 가하고 있다고 10일 밝혔다.
시는 이날 김제문화예술회관 소공연장에서 축제장 내 부스 운영자 150여명을 대상으로 종합 안전 및 친절 교육을 실시했다.
이번 교육에는 맛집장터, 체험부스, 플리마켓, 농특산품 판매장터, 푸드트럭 등 축제 현장에서 직접 관광객을 맞이하는 부스 운영 관계자들이 참석했다.
교육은 화재 예방, 가스 안전, 보건위생, 부스 운영과 지역화폐 활용 등 실무 중심으로 진행됐다.
김제소방서가 화재 예방을, 한국가스안전공사 전북지역본부와 한성가스가 가스 안전을, 김제시 보건위생과와 경제진흥과가 각각 위생과 부스 운영 관련 교육을 맡아 현장에서 즉시 적용할 수 있는 안전수칙과 운영방법을 안내했다.
특히 시는 현장에서 축제를 만들어가는 운영자들에게 미소와 친절한 응대로 김제의 따뜻한 정을 전해줄 것을 당부했다. 관광객 누구나 다시 찾고 싶은 축제를 만들기 위해 친절한 서비스와 쾌적한 축제 환경 조성에 적극 동참해 줄 것도 요청했다.
정성주 김제시장은 "지평선축제가 대한민국 대표 축제로 자리매김한 비결은 현장에서 묵묵히 땀 흘리는 부스 운영자 여러분의 헌신 덕분"이라며 "단 한 건의 안전사고 없이 바가지요금 없는 착한 가격과 진심 어린 친절로 모든 관광객이 최고의 만족과 추억을 안고 돌아갈 수 있도록 함께 최선을 다해달라"고 강조했다.
한편 제28회 김제지평선축제는 오는 10월 1일부터 5일까지 5일간 김제 벽골제 일원에서 'K-농경문화, 지평선에서 빛나다'를 슬로건으로 열린다.
축제에서는 황금 들녘 체험을 비롯해 풍성한 공연과 화려한 야간 경관 프로그램 등 다채로운 볼거리와 즐길 거리를 마련해 가을철 관광객을 맞이할 예정이다.
gojongwin@newspim.com