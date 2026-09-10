전주시, 인구감소 대응 시정역량 총결집…부서간 협업 강화

AI 핵심 요약beta
- 전주시는 10일 인구감소 대응 토론회를 열었다
- 시민 삶 전반을 아우르는 종합 인구정책을 추진하기로 했다
- 일자리·주거 문제를 잡아 청년 유출을 막기로 했다
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일자리·주거·복지·교육·돌봄 등 종합대책…인구 전략 기본계획·연도별 시행계획
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 지속되는 인구 감소와 청년층 유출에 대응하기 위해 부서 간 경계를 허물고 시정 전 분야의 역량을 결집해 종합적인 인구정책을 추진한다고 10일 밝혔다.
시는 현재 인구 문제에 대응하고 청년들의 요구를 반영한 정책을 발굴하기 위해 '인구청년정책국'을 전담 조직으로 운영하고 있다.
하지만 인구감소의 근본적인 문제를 해결하기 위해서는 일자리와 주거, 복지, 문화·여가, 교육·돌봄 등 다양한 분야를 아우르는 복합적인 대책이 필요하다고 판단했다.
시는 이날 시청 3층 대회의실에서 조지훈 전주시장과 윤동욱 부시장, 각 실·국장, 인구정책 전문가 등이 참석한 가운데 '인구감소 위기 대응 토론회'를 개최했다.
시 산하 모든 간부공무원이 참석한 이번 토론회는 저출생·고령화와 청년층의 수도권 유출 등으로 심화되는 인구 위기의 심각성을 공유하고 실·국별 대응 방안을 논의하기 위해 마련됐다.
토론회에서는 전주시의 인구 현황과 주요 감소 원인, 연령별·지역별 인구이동 특성 등이 공유됐다.
전주시정연구원은 발제를 통해 전주시 인구 감소의 원인과 실태를 진단했으며 전북연구원은 인구 감소에 대응하기 위한 정책 방향을 제시했다. 참석자들은 이를 바탕으로 인구 위기의 구조적 원인을 진단하고 향후 정책 방향을 함께 모색했다.
특히 참석자들은 '전주를 왜 떠나는지'를 주제로 의견을 나누며 일자리 부족과 주거 문제 등을 주요 원인으로 꼽았다. 장기적으로는 제2차 공공기관 이전과 연계해 정주여건을 개선하고 양질의 일자리 생태계를 구축하는 방안이 제시됐다.
단기적으로는 지역경제 활성화를 위한 생활인구 확대 방안 등이 논의됐으며 청년층과 중장년층의 유출을 막기 위한 실·국별 대응 방안과 전문가 의견도 공유됐다.
시는 이날 논의된 내용과 전문가 제언을 바탕으로 부서 간 협업 체계를 강화하고 향후 수립할 인구 전략 기본계획과 연도별 시행계획에도 반영할 방침이다.
조지훈 전주시장은 "인구문제는 특정 부서의 사업만으로 해결할 수 있는 문제가 아니라 일자리와 주거, 교육, 돌봄, 문화 등 시민의 삶과 관련된 모든 정책이 유기적으로 연결돼야 하는 시정의 핵심 과제"라며 "청년이 머물고 아이를 낳고 키우기 좋으며 모든 세대가 안정적으로 살아갈 수 있는 '우리가 특별해지는 도시, 전주!'를 꼭 만들어가겠다"고 강조했다.
lbs0964@newspim.com