용인특례시, 제27회 사회복지의 날 기념식 및 박람회 개최

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"복지 르네상스 함께 열자"

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시가 사회복지의 날을 맞아 따뜻한 공동체 조성을 위한 기념식과 사회복지 박람회를 열고 지역사회 복지 발전을 다짐했다.

10일 시청 에이스홀에서 열린 '사회복지의 날' 기념식이 열렸다.[사진=용인시]

용인특례시는 10일 시청 하늘광장과 에이스홀에서 제27회 사회복지의 날 기념식 및 사회복지 박람회를 개최했다.

이번 행사는 사회복지의 날(9월 7일)을 기념해 용인시사회복지협의회 주관으로 열렸으며 지역 사회복지 종사자들을 격려하고 시민들이 참여할 수 있는 다양한 사회복지 정책을 소개하기 위해 마련됐다.

이상일 시장은 사회복지 기관과 단체들이 함께 마련한 시청 하늘광장 사회복지 박람회를 찾아 사회복지 종사자와 시민들을 만나 소통했다.

이 자리에서 이 시장은 더 나은 복지정책을 위해 현장에서 헌신하는 종사자들의 목소리를 직접 듣고 의견을 나누며 현장 중심 복지 행정을 강조했다.

이어 시청 에이스홀에서 '미래를 품은 첨단도시 용인, 함께 여는 복지 르네상스'를 주제로 기념식이 열렸다.

이 시장은 기념식에 참석해 따뜻한 공동체 사회를 만들기 위해 힘쓰는 사회복지사들을 격려하고 지역 사회복지 발전에 공헌한 유공자 41명에게 사회복지사유공자 표창장을 수여했다.

10일 이상일 용인특례시장이 시청 하늘광장에서 열린 사회복지 박람회에 마련된 행사에 참여했다.[사진=용인시]

이상일 시장은 축사를 통해 "지역 내 사회복지 기관과 단체, 시민들이 시청 하늘광장에 마련한 사회복지 박람회에서 더 나은 공동체 사회를 향해 우리가 가야 할 길에 대한 공감대를 형성할 수 있었다"며 "오늘 이 기념식은 지역 구성원들이 용인을 더욱 따뜻한 생활공동체로 만들기 위해 서로 배려하고 뜻을 모으는 데 의미가 있다"고 말했다.

이 시장은 또 "용인시는 장애와 비장애의 벽을 허물고 자유대한민국을 위해 청춘을 바친 어르신들의 건강한 노후를 보장하며 청소년들이 더 큰 꿈을 키워나갈 수 있는 사회를 만들기 위해 노력하고 있다"고 강조했다.

이어 "남녀 차별이 사라져 양성평등이 이뤄질 수 있도록 힘쓰고 있으며 시 예산의 43%가 복지 분야에 투입되고 있지만 아직 해야 할 일이 많다"며 "더 많은 지역 구성원들이 힘을 모은다면 용인은 훌륭한 사회복지 체계를 구축할 수 있을 것"이라고 말했다.

이날 행사에서는 용인에서 인재 양성 교육기관 '정글캠퍼스'를 운영 중인 ㈜크래프톤은 지역 내 아동과 청소년을 위해 컴퓨터 70대를 기부했다. 용인시는 이 컴퓨터를 지역아동센터와 청소년 쉼터, 사회복지기관 등에 지원해 디지털 교육 환경 개선에 활용할 계획이다.

10일 (주)크래프톤이 용인시청 에이스홀에서 열린 사회복지의 날 기념식에서 지역 아동센터와 사회복지 기관에 컴퓨터 70대를 기부했다.[사진=용인시]

기념식에 앞서 시청 하늘광장에서는 지역 내 40개 사회복지 기관이 참여한 사회복지 박람회가 열렸다. 행사장에는 홍보, 나눔, 희망, 체험 등 4개 분야로 나뉜 40개의 부스가 운영돼 사회복지 정책 홍보, 바자회, 후원기업 활동 소개, 장애 인식 개선 교육, 노인 체험 등 다양한 프로그램이 진행됐다.

박수철 용인시사회복지협의회 회장은 "사회복지는 사람을 향한 마음에서 시작하며, 어려운 이웃에게 손을 건네 다시 일어날 수 있도록 곁을 지켜주는 것이 사회복지의 힘"이라며 "오늘 행사는 지역의 사회복지 기관과 단체가 서로의 경험을 나누고 함께 참여하는 소통과 연대의 장이 될 것"이라고 말했다.

seraro@newspim.com