[프로야구] 롯데, 부산교육청과 ESG 그림·줄넘기 대회…참가자 전원에 티켓 제공

AI 핵심 요약beta
- 롯데는 10일 부산 초등생 대상 ESG 대회를 연다고 밝혔다
- 오는 27일 부산교육청과 그림·줄넘기 대회를 개최한다
- 400명 참가해 환경보호 실천을 겨루고 15일 접수한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=롯데가 부산 지역 초등학생들을 대상으로 환경보호 인식을 제고할 수 있는 대회를 개최한다.
롯데는 "오는 27일 부산광역시교육청과 공동으로 2026년 ESG 그림∙줄넘기 대회를 개최한다"고 10일 밝혔다.
부산 지역 초등학생 400명을 대상으로 진행되는 이번 대회는 어린이들의 환경보호 인식을 제고하고 생활 속 실천을 독려하기 위해 마련됐다.
대회는 그림 부문과 줄넘기 부문으로 나뉘며, 각각 저학년과 고학년으로 세분화됐다. 총 4개 부문에서 3명씩, 12명의 수상자를 선정할 예정이다.
그림 대회의 주제는 '야구장에서 이렇게 환경보호 실천해요'다. 시상식은 경기 전 그라운드에서 진행되고 참가자 전원에게는 경기 당일 1루 또는 3루 외야석 티켓 4매가 제공된다.
참가자 접수는 15일 오후 2시부터 시작하며 롯데자이언츠 공식 홈페이지와 앱을 통해 신청 가능하다.
롯데는 "롯데는 앞으로도 지역 어린이와 함께하는 다양한 사회공헌 활동을 이어갈 계획"이라고 밝혔다.
willowdy@newspim.com