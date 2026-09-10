에반, 미니 1집 '데스 오브 미' 하프 밀리언셀러 달성

AI 핵심 요약beta
- 에반이 10일 첫 미니앨범으로 하프 밀리언셀러가 됐다.
- '데스 오브 미'는 11개 국가·지역 아이튠즈 1위를 했다.
- 뮤직비디오 1000만뷰를 넘기고 방송 활동에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 솔로 아티스트 에반이 첫 미니앨범 '데스 오브 미(DEATH OF ME)'로 하프 밀리언셀러에 등극하며 국내외에서 뜨거운 반응을 얻고 있다.
10일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면 에반의 미니 1집 '데스 오브 미'는 전날까지 50만 2677장 판매됐다.
글로벌 음악 시장에서도 성과를 거두고 있다. 이번 앨범은 브라질, 인도네시아, 태국, 튀르키예 등 11개 국가/지역 아이튠즈 '톱 앨범' 1위를 차지했고 총 34개 국가/지역 차트 순위권에 들었다. 일본 오리콘 '데일리 앨범 랭킹'(9월 8일 자)에는 4위에 이름을 올렸다.
'데스 오브 미'는 여러 갈래로 얽힌 감정의 고삐를 붙잡고, 앞으로 나아가겠다는 다짐을 담아낸 앨범이다. 에반이 앨범 전반의 프로듀싱을 직접 주도해 음악적 역량을 발휘했다. 그의 진솔한 이야기가 얼터너티브 록, UK 개러지 기반의 팝, 드림팝 등 다채로운 장르의 사운드에 풍성하게 녹아들었다.
타이틀곡 '데스 오브 미' 뮤직비디오 역시 지난 9일 1000만 뷰를 돌파해 글로벌 팬들의 열띤 반응을 입증했다. 유튜브 '일간 인기 뮤직비디오' 글로벌 5위를 비롯해 총 9개 국가/지역 톱10에도 진입했다.
에반은 오늘(10일) 오후 6시 방송되는 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 본격적인 음악방송 활동에 돌입한다. 그는 음악적 도전을 향한 강렬한 의지를 담은 '데스 오브 미' 무대를 통해 밀도 높은 무대 장악력을 선사할 예정이다.
moonddo00@newspim.com