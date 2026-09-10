수원시, 이상기후 대응 스마트정류장 9개소 설치

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시가 10일 권선구에 스마트정류장 9개소를 설치했다
- 정류장에는 냉난방·공기정화·태양광·와이파이 기능을 갖췄다
- 수원시는 탄소중립 실천 기반을 확대하고 통합관리할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 기후에너지환경부 공모사업으로 추진하는 '탄소중립 그린도시 조성사업'의 하나로 권선구 고색동·호매실동·오목천동·탑동 일원에 기후쉼터형 스마트정류장 9개소를 설치했다고 10일 밝혔다.
스마트정류장은 폭염·한파·미세먼지 등 이상기후에 대응하면서 시민이 대중교통을 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있도록 기존 버스정류장을 개선한 시설이다.
외부확장형 4개소, 기본형 5개소를 설치했다.
정류장에는 ▲태양광발전 ▲냉난방 설비 ▲미세먼지 측정·공기정화 ▲온열의자 ▲기후 정보 디스플레이 ▲대중교통정보 제공 ▲휴대전화 충전 ▲공공와이파이 등 기능을 갖췄다.
실시간 폐쇄회로텔레비전(CCTV)과 비상벨도 설치해 안전성을 높였다.
태양광발전 설비에서 생산한 전력은 냉난방 설비, 전광판, 엘이디(LED) 조명 등 정류장 시설 운영에 활용한다.
수원시는 에너지 사용을 줄이고 대중교통 이용 환경을 개선해 탄소중립 실천 기반을 확대할 계획이다.
2027년에는 스마트정류장을 '수원시 탄소중립 그린도시 통합플랫폼'과 연계할 계획이다.
플랫폼을 활용해 태양광발전량과 전력 사용량 등 에너지 현황과 시설 운영 정보를 한눈에 확인하고 스마트정류장을 더 체계적으로 관리할 예정이다.
수원시 관계자는 "기후쉼터형 스마트정류장은 시민이 일상에서 기후변화에 대응할 수 있도록 돕는 생활밀착형 탄소중립 시설"이라며 "시민이 체감할 수 있는 친환경·스마트 도시 기반을 지속해서 확대하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com