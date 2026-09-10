[전문] 김민종, MC몽 고소 취하…"이미 엎질러진 물, 나를 위한 결정"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 겸 배우 김민종이 MC몽을 상대로 제기한 형사 고소를 취소했다.

김민종 측은 10일 "지난 5월 검증되지 않은 발언에서 시작된 논란은 김민종의 활동에도 적지 않은 여파를 남겼다. 준비하던 작품과 예정된 일정에도 큰 차질이 생겼다. 이후 MC몽이 먼저 연락해 잘못을 인정하며 사과했다"고 밝혔다.

배우 김민종. [사진 = 뉴스핌DB]

이에 김민종은 "저는 어제(9일)부로 MC몽 씨를 고소한 사건을 취하했다. 많은 분들께서 '왜 그리 쉽게 고소를 취하하느냐'라며 걱정 어린 말씀을 해주셨다. 하지만 더한들, 그리한들 이미 지난 시간이고 엎질러진 물"이라며 심경을 전했다.

이어 "앞으로 더 나은 저를 만나는 시간을 갖기 위해, 저 자신을 위해 깊은 고민 끝에 이러한 결정했다"라며 취하 배경에 대해 설명했다.

김민종은 "저에게 그 110일이라는 시간은 평생 잊을 수 없는 시간"이라며 "그로 인해 많은 것을 잃었지만, 또 많은 것을 얻은 시간이라고 생각한다. 그 과정 속에서 저를 믿어주고 응원해주신 많은 분들께 깊이 고개 숙여 감사하고, 또 죄송하다는 말씀을 올린다"고 말했다.

끝으로 "앞으로 저는 더욱더 깊이 성찰하며, 더 나은 사람이 될 수 있도록 열심히 살아갈 것"이라고 덧붙였다.

앞서 지난 5월 MC몽은 라이브 방송을 통해 연예인이 속한 불법 도박 모임이 존재하며, 그 중 한명이 김민종이라고 주장한 바 있다. 이에 김민종 측은 즉각 해당 의혹을 강하게 부인하며, 지난 1일 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 혐의로 서울 종로경찰서에 고소장을 제출한 바 있다.

다음은 김민종 입장 전문.

안녕하세요, 김민종입니다.

저는 어제부로 MC몽 씨를 고소한 사건을 취하하였습니다. 소식을 접하신 많은 분들께서 "왜 그리 쉽게 고소를 취하하느냐"며 걱정 어린 말씀을 해주셨습니다. 하지만 더한들, 그리한들 이미 지난 시간이고 엎질러진 물입니다. 앞으로 더 나은 저를 만나는 시간을 갖기 위해, 저 자신을 위해 깊은 고민 끝에 이러한 결정하였습니다.

저에게 그 110일이라는 시간은 평생 잊을 수 없는 시간입니다. 그로 인해 많은 것을 잃었지만, 또 많은 것을 얻은 시간이라고 생각합니다. 그 과정 속에서 저를 믿어주고 응원해주신 많은 분들께 깊이 고개 숙여 감사하고, 또 죄송하다는 말씀을 올립니다.

앞으로 저 김민종은 더욱더 깊이 성찰하며, 더 나은 민종이가 될 수 있도록 열심히, 열심히 살아가겠습니다. 너무 죄송했습니다. 그리고 너무나 감사했습니다.

감사합니다.

김민종 올림

alice09@newspim.com