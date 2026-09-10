현대차그룹·LG엔솔, 전기차 폐배터리로 급속충전 ESS 실증

AI 핵심 요약beta
- 현대차그룹이 10일 LG에너지솔루션 등과 사용 후 배터리 실증에 나섰다.
- 경기 화성에서 E-GMP 배터리를 활용한 국내 첫 UBESS 실증을 시작했다.
- 저렴한 전력을 저장해 급속충전에 쓰며 상용화 가능성을 검증한다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 LG에너지솔루션 등과 손잡고 전기차에서 사용을 마친 배터리를 에너지저장장치(ESS)로 재사용하는 사업 모델 검증에 나선다.
현대차·기아는 LG에너지솔루션, 현대엔지니어링, 원익피앤이와 경기 화성 원익피앤이 동탄 사업장에서 'EV 사용 후 배터리 기반 UBESS 실증 협력' 기념행사를 개최했다고 10일 밝혔다.
이번 사업은 현대차그룹 전기차 전용 플랫폼 'E-GMP' 차량의 사용 후 배터리를 활용한 국내 첫 실증 사례다. 총 200kWh 규모의 UBESS를 전기차 급속충전기와 연계한다.
전기요금이 저렴한 시간대 전력을 저장한 뒤 요금이 높은 시간대 급속충전에 활용해 충전 인프라의 운영 효율과 경제성을 높이는 방식이다.
현대차·기아는 기술 검증과 사업 모델 개발을, LG에너지솔루션은 UBESS 제작과 배터리 성능·안전성 검증을 담당한다. 현대엔지니어링은 사업성과 충전 인프라 연계성을 검토하고 원익피앤이는 설비 운영과 기술 검증을 맡는다.
5개사는 충방전 제어와 안전성, 배터리 성능 유지, 충전 서비스 품질 등을 검증해 사용 후 배터리 재사용 사업의 상용화 가능성을 살펴볼 계획이다.
chanw@newspim.com