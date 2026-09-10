위메이드 '미르4', 추석 맞아 '달맞이 대잔치' 진행

AI 핵심 요약beta
- 위메이드는 10일 미르4에 추석 이벤트 달맞이 대잔치를 시작했다.
- 달맞이 수련·성장 지원으로 전투 강화와 성장 혜택을 제공했다.
- 24일부터는 송편 교환상점과 출석 보상을 순차 운영했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
경험치 버프·성장 지원 보상 제공
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 위메이드는 MMORPG '미르4'에서 추석 기념 이벤트 '달맞이 대잔치'를 시작했다고 10일 밝혔다.
다음 달 8일까지 '이은의 달맞이 수련' 이벤트를 진행한다. 이용자는 운기조식을 통해 획득한 진기로 암시장에서 '달맞이 무구 선택상자'를 구매할 수 있다. 상자에서 얻은 보감패를 등록하면 몬스터 피해 증가, 명중 등 전투 효과를 받을 수 있다.
성장 지원 이벤트도 다음 달 7일까지 진행한다. 암시장 동전 상점에서 용의 재료, 정령석, 무공서 소환권 등을 100동전에 구매할 수 있으며, 매일 오후 8시부터 자정까지 경험치 증가 혜택을 제공한다.
오는 24일부터 다음 달 7일까지는 송편 교환상점을 운영한다. 이용자는 몬스터 사냥으로 획득한 송편을 강화석과 소환권 등 게임 내 아이템으로 교환할 수 있다.
출석 이벤트는 오는 24일부터 다음 달 21일까지 진행된다. 접속 일수에 따라 소환권과 강화 아이템 등을 지급하며, 추석 연휴 기간인 24일부터 27일까지 접속한 이용자에게는 특별 보상도 제공한다.
flurry327@newspim.com