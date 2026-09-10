의정부시 치매안심센터, 덴마크 노인 정책 전문가들 방문

AI 핵심 요약beta
- 의정부시 보건소가 지난 9일 덴마크 전문가단의 송산치매안심센터 방문을 맞이했다
- 방문단은 치매 조기검진과 가족지원 체계를 살펴보며 한국 모델을 높이 평가했다
- 의정부시는 국제 교류를 확대해 치매 안심 도시 조성에 힘쓰겠다고 했다
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시 보건소는 지난 9일 덴마크의 노인 정책 전문가들이 송산치매안심센터를 방문해 한국의 치매 관리 시스템을 둘러봤다고 10일 밝혔다.
의정부시에 따르면 이번 방문에는 야콥 호이 예르겐센 박사를 비롯한 덴마크 노인·치매 정책 전문가들이 참여했다. 이들은 지역사회 기반 치매 예방·관리 체계와 치매 환자 및 가족 지원 시스템, 지역사회 연계 모형을 심층적으로 이해하고 자국 정책에 도입하기 위한 방안을 모색하기 위해 의정부시를 찾았다.
방문단은 송산치매안심센터 내 주요 시설을 둘러본 뒤 센터 관계자로부터 사업 전반에 대한 설명을 듣고 질의응답을 진행했다. 이날 주요 설명 및 논의 내용은 치매 조기검진 과정, 치매 예방 교육 프로그램, 치매 환자 가족 지원 체계, 치매 친화적 지역사회 연계망 구축 현황 등으로 구성됐다.
특히 덴마크 방문단은 주민들이 일상생활 속에서 쉽고 신속하게 치매 검사를 받을 수 있는 높은 접근성과 조기 발견 시스템에 큰 관심을 보이며 지역사회 안전망을 촘촘하게 구축해 대기 시간 없이 체계적으로 검진이 이뤄지는 운영 방식에 대해 높은 평가를 내린 것으로 전해졌다.
야콥 호이 예르겐센 박사는 "이번 방문을 통해 확인한 한국의 우수 사례를 덴마크의 고령화 및 치매 정책 수립에 적극적으로 반영하겠다"고 말했다.
장연국 의정부시 보건소장은 "앞으로도 선진적인 치매 관리 모형을 지속적으로 발전시키고 국제 교류를 확대해 치매가 있어도 안심하고 생활할 수 있는 의정부시를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.
asj7376@newspim.com