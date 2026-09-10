의정부시, 추동 숲정원 '무장애행복길' 18일 전면 개방

[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시는 추동 숲정원 '무장애행복길' 조성사업을 6년 만에 마치고 오는 18일부터 시민들에게 전면 개방한다고 10일 밝혔다.

의정부시 추동 숲정원 '무장애행복길' 모습. [사진=의정부시]

의정부시에 따르면 시는 2020년 경기도 정책 공모사업인 '2020 경기FIRST 공모사업'에서 최우수상에 선정돼 특별조정교부금 50억 원을 확보한 것을 계기로 '추동 숲정원 무장애행복길 조성사업'을 본격 추진해 왔다. 시는 2020년 10월부터 올해 9월까지 1단계 1.3㎞, 2단계 1.4㎞ 등 총 2.7㎞ 구간의 무장애길 조성을 완료했다.

무장애행복길 1단계 사업은 2022년 12월부터 2023년 12월까지 신곡동 능골 입구부터 물놀이장까지 1.3㎞ 구간을 대상으로 추진됐으며 2단계 사업은 2025년 12월부터 이달까지 진행돼 1단계 구간에서 추동 숲정원 정상부인 하늘마당까지 이어지는 1.4㎞ 구간을 완성했다.

의정부시 추동 숲정원 '무장애행복길' 모습. [사진=의정부시]

시는 추동 숲정원 전체를 한 바퀴 돌아볼 수 있는 2.7㎞ 길이의 숲둘레길을 함께 조성했다. 정상부에는 일출과 일몰을 감상할 수 있는 하늘마당을 마련했고 울창한 산림 속에서 피톤치드를 체험할 수 있는 잣나무 쉼터 등 시민들이 자연 속에서 편안하게 휴식할 수 있는 공간도 조성했다.

의정부시 추동 숲정원 '무장애행복길' 모습. [사진=의정부시]

이에 따라 기존 산책로에 2.7㎞ 무장애길과 2.7㎞ 숲둘레길이 더해지면서 추동 숲정원 내 전체 산책로는 총 8.8㎞로 늘어났다.

추동 숲정원은 의정부시 신곡동·용현동 일원 도심 중앙에 자리한 약 73만㎡(약 22만 평) 규모의 도시지역권 근린공원으로 반경 1㎞ 내에 의정부 전체 인구의 25%가 거주하는 생활권에 위치해 있다. 공원에는 상사화원, 우리꽃정원, 구근정원, 연포지목원, 보라숲길, 숲속마당, 효자마당 등 다양한 정원이 조성돼 있으며 물놀이장, 과학도서관, 천문대, 송산실내테니스장, 신곡실내배드민턴장 등 휴식·문화·체육시설도 갖추고 있다.

의정부시 추동 숲정원 '무장애행복길' 모습. [사진=의정부시]

시는 무장애행복길 조성으로 장애인과 노약자, 어린이 등 사회적 약자를 포함한 모든 시민이 이동의 제약 없이 숲과 자연을 가까이에서 누릴 수 있게 된 만큼 공원 녹지 서비스에 대한 만족도가 크게 높아질 것으로 기대하고 있다. 특히 안전하고 쾌적한 산책·휴식 공간 제공을 통해 시민 건강 증진과 여가 활성화는 물론 일상 속에서 휴식을 누릴 수 있는 대표 녹지공간이라는 설명이다.

전 구간 개통을 기념하는 '추동 숲정원 무장애행복길 개통식'은 오는 18일 오후 3시 추동 숲정원 물놀이장 주변(신곡동 128-3 일원)에서 개최된다. 시는 이날 행사에서 시민들과 함께 무장애행복길을 직접 걸어보며 이용 만족도와 편의 사항을 점검할 계획이다.

의정부시는 이번 개통을 계기로 추동 숲정원 내 다양한 공간과 무장애행복길을 보다 편리하게 이용할 수 있도록 시설과 환경을 지속적으로 관리하는 한편 시민 의견을 꾸준히 수렴해 안전하고 쾌적한 공원 환경을 조성해 나간다는 방침이다.

김원기 의정부시장은 "추동 숲정원 무장애행복길은 사회적 약자를 포함해 시민 누구나 도심 속 공원 녹지 공간을 누릴 수 있는 기본적인 권리를 실현한 정책"이라며 "앞으로도 시민의 다양한 의견을 경청해 소외되는 시민 없이 가족, 친구, 연인, 지인 등과 함께 의정부의 자연과 문화, 시설을 마음껏 즐길 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com