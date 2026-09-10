김윤우, WNY와 전속계약 체결…''닥터 섬보이' 활약 이어간다

AI 핵심 요약beta
- 배우 김윤우가 10일 WNY와 전속계약을 맺었다.
- WNY는 섬세한 연기력과 성장 가능성을 높이 평가했다.
- 김윤우는 다양한 작품서 활약하며 주목받았다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김윤우가 WNY와 전속계약을 체결하고 새로운 도약에 나선다.
10일 WNY는 김윤우와의 전속계약 소식을 알리며 "김윤우는 섬세한 감정 표현과 캐릭터에 따라 달라지는 분위기가 매력적인 배우"라며 "작품마다 자신만의 방식으로 인물을 표현해 온 만큼 앞으로 보여줄 모습이 더욱 기대된다"고 밝혔다.
이어 "김윤우가 배우로서 폭넓은 활동을 이어갈 수 있도록 든든한 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.
김윤우는 그동안 방탄소년단 '화양연화' 세계관을 기반으로 한 드라마 '비긴즈유스'를 비롯해 tvN '이로운 사기', 넷플릭스 시리즈 '경성크리처' 등 다양한 작품에 출연하며 차근차근 필모그래피를 쌓아왔다.
특히 MBC '연인'에서는 이장현(남궁민)의 곁을 지키는 소리꾼 량음 역을 맡아 대중에게 강렬한 인상을 남겼다. 애틋하면서도 복잡한 감정선을 섬세하게 표현하며 존재감을 드러냈고, 'MBC 연기대상'에서 남자 신인상을 수상하며 주목받는 배우로 자리매김했다.
최근에는 자체 최고 시청률을 기록하며 종영한 ENA '닥터 섬보이'에서 공중보건한의사 용주천 역으로 분해 전작과는 또 다른 밝고 유쾌한 매력을 선보였다.
청춘물부터 시대극, 로맨틱 코미디까지 장르를 넘나들며 캐릭터에 자신만의 색깔을 더해온 김윤우가 WNY와 함께 어떤 새로운 모습을 보여줄지 관심이 쏠린다.
한편 WNY는 배우 매니지먼트를 비롯해 글로벌 합작 영화·드라마 등 콘텐츠 제작 전반으로 사업 영역을 확장하고 있는 종합 엔터테인먼트사다.
moonddo00@newspim.com