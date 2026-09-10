김정은, 정권수립 78주 국기게양식 참석

신의주에 수백석 규모 불고기 식당 개업

러 선거 앞두고 우크라이나 '비열한 공작'

[서울=뉴스핌]

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▲공화국창건절(9월 9일) 기념 국기게양식 및 중앙선서모임 진행

공화국 창건 78돌을 맞아 9월 9일 평양의사당에서 국기게양식과 중앙선서모임이 엄숙히 진행. 행사에는 김정은 국무위원장을 비롯해 당·정·무력기관 지도간부와 대의원 등 주요 인사들이 참석. 참가자들은 국기 앞에서 국가와 인민을 위해 복무하고 사회주의제도를 굳건히 수호할 것을 엄숙히 선서. 김정은 위원장은 축하연설을 통해 전국의 근로자, 인민군 장병, 해외동포 및 해외군사작전 참전 군인들에게 감사를 전달. 연설 종료 후 참가자들은 인민대중제일주의 사상을 받들어 국가의 번영과 승리를 위해 투쟁할 의지를 다짐.

▲김정은, 노력혁신자 및 공로자 접견 및 격려

김정은 위원장은 9월 9일 국경절 경축행사에 초대된 각 분야의 노력혁신자와 공로자들을 만나 축하. 그는 노동당의 정책 수행과 국가 발전을 위해 진함없는 헌신으로 성과를 거둔 대표들의 노고를 치하. 또한 애국자 대오의 증가는 국가 발전과 당 정책 성공을 담보하는 핵심 원동력이라고 강조. 참가자들이 새로운 단계의 강국건설 투쟁에서도 선구자적 역할을 다해줄 것을 당부하며 기념사진을 촬영. 접견 참가자들은 김 위원장의 뜻을 따라 성스러운 이상과 포부를 앞당겨 실현하기 위해 전심전력할 열의를 다짐.

▲공화국창건 78돌 경축공연 진행

공화국창건 78돌을 기념하는 성대한 예술공연이 9월 9일 밤 평양의사당 앞에서 개최. 당과 정부의 지도간부들은 노력혁신자, 교원, 성·중앙기관 일꾼, 평양시민 등과 함께 공연을 관람. 공연에서는 《인민공화국선포의 노래》와 《빛나는 조국》 등 건국과 발전 행로를 노래한 '명곡'들이 무대에 올랐음. 출연자들은 엄혹한 난관을 헤치고 주체강국의 명예를 지켜온 공화국의 역사에 경의를 표하는 노래와 무용을 선보였음. 공연은 국가창가와 축포 발사 속에 마무리되었으며 관람자들은 국가 번영을 위한 혁신 의지를 가다듬었음.

▲신의주불고기전문식당 건설 및 준공식 개최

평안북도 신의주시에 인민 봉사를 위한 수백 석 규모의 현대적인 불고기전문식당이 새로 건설. 9월 8일 열린 준공식에는 평안북도와 신의주시의 일꾼, 건설자, 식당 종업원 등이 참가. 연설자들은 이번 준공이 인민 생활 향상을 위한 김정은 위원장의 정력적인 영도의 결실이라고 강조. 식당 관계자들은 건물과 설비를 철저히 관리하고 우수한 요리 기술을 공유하여 봉사 환경을 개선할 것을 다짐. 준공식 후 참가자들은 시설을 둘러보았으며, 전쟁노병과 영예군인, 공로자 및 시민들을 대상으로 첫 봉사가 실시.

[서울=뉴스핌] 9일 평양의사당에서 열린 북한 정권 수립 78주년 국기게양식 및 중앙선서모임. [사진=북한매체 종합] 2026.09.10

▲서방의 대결책동에 대한 러시아의 강경 대응

러시아 대외정보국과 외무상은 서방 나라들이 선거를 앞두고 내부 정세를 불안정하게 만들기 위해 공작을 벌이고 있다고 폭로. 우크라이나 당국이 서방제 무기로 러시아 내부 민간 대상을 공격하는 등 비열한 도발을 감행하고 있다고 비판. 이에 대응해 러시아 군대는 우크라이나 군수공급체계를 파괴하고 지상 작전 진격 속도를 높이는 등 강도 높은 반격을 가하고 있음. 푸틴 대통령과 메드베제프 위원장은 외부의 압력에 맞서 단결된 힘으로 특수군사작전의 승리를 가져올 것을 강조. 러시아 인민과 군대는 서방의 군사적 모험주의 책동을 짓부수고 최종 승리를 거두기 위해 적극 투쟁하고 있다고 전했음.

▲상식: 아침 차(茶) 음용의 유익함

러시아의 한 학자가 아침에 마시는 커피와 차의 효능을 비교하며 차의 유익성을 설명. 학자는 아침 음료로 카페인이 적고 인체 작용이 완만한 차를 선택하는 것이 더 좋다고 권장. 홍차나 녹차에 풍부한 항산화물질과 다가페놀은 면역 계통을 강화하고 혈관 상태를 개선하는 데 도움을 줌. 반면 커피를 과도하게 마시면 위와 심혈관계에 부담을 주고 노인의 뼈 질량을 감소시킬 위험. 또한 미성년자가 카페인을 과다 섭취할 경우 수면 장애를 일으킬 수 있다고 지적했음.