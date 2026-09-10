[오늘날씨] 아침 최저 11도 '쌀쌀'...일교차 주의

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 10일 전국 맑고 일교차 큰 날씨를 예보했다.
- 아침 최저 11도, 한낮 29도로 중부 내륙 일교차가 컸다.
- 미세먼지는 좋음, 제주도는 가끔 구름 많았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 목요일인 10일은 아침 최저기온이 11도까지 낮아지고 한낮 기온은 29도를 기록하며 큰 일교차를 보일 전망이다.
기상청에 따르면 이날 우리나라는 낮 동안에는 기온이 오르면서 중부 내륙을 중심으로 일교차가 15도 안팎으로 크게 벌어질 것으로 관측된다. 전국이 대체로 맑지만 제주도는 가끔 구름이 많을 예정이다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 16도 ▲인천 16도 ▲수원 16도 ▲춘천 12도 ▲강릉 15도 ▲청주 16도 ▲대전 15도 ▲전주 16도 ▲광주 18도 ▲대구 16도 ▲부산 20도 ▲울산 19도 ▲제주 22도다.
최고기온은 ▲서울 26도 ▲인천 25도 ▲수원 25도 ▲춘천 24도 ▲강릉 23도 ▲청주 25도 ▲대전 25도 ▲전주 28도 ▲광주 28도 ▲대구 25도 ▲부산 26도 ▲울산 24도 ▲제주 28도다.
미세먼지의 농도는 전국이 '좋음'으로 예상된다.
바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0~4.0m, 서해 앞바다에서 0.5~1.0m, 남해 앞바다에서 0.5~3.5m로 일겠다.
calebcao@newspim.com