창원시, '2026년 청년주간' 행사…마창진 권역별 프로그램 다채

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창원청년비전센터 청년 프로그램 운영

가로수길 축제와 유스퍼스트런 개최

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 창원청년비전센터 원데이 클래스부터 가로수길 축제, 유스퍼스트런, 청년가요제까지 일주일 동안 창원 전역이 청년 참여 프로그램으로 채워진다.

경남 창원시는 청년의 날을 앞두고 오는 14일부터 20일까지 '2026년 창원 청년주간' 행사를 열고 창원·마산·진해 전역에서 청년 참여 프로그램을 운영한다고 9일 밝혔다.

2026년 창원 청년주간 안내문[사진=창원시] 2026.09.09

올해 청년주간의 주제는 'Youth First in 창원'이다. 청년이 먼저라는 의미에 시정 비전인 '시민이 먼저, 행복한 창원'을 담아 청년이 주체가 되고 청년의 생각과 취향을 우선하는 행사로 기획했다.

행사는 창원시와 창원청년비전센터가 주관하는 8개 프로그램으로 구성됐다. 창원·마산·진해 권역별 청년 수요를 반영한 문화·예술·체험 프로그램을 마련해 청년은 물론 시민 누구나 참여할 수 있도록 했다.

전역 공통 프로그램으로는 9월 14일부터 18일까지 창원청년비전센터 창원·마산·진해관에서 원데이 클래스가 열린다. 권역별로 총 9회 운영되며 테라리움, 글라스아트 등 일상에서 쉽게 접할 수 있는 체험으로 청년주간의 시작을 알리고 참여 분위기를 조성한다.

창원권에서는 18일 MZ세대 명사 토크콘서트가 경남도교육청 공감홀에서 열린다. 구독자 114만 명을 보유한 재테크 유튜버 김짠부가 강연자로 나서 기초 금융 용어와 실생활에 적용 가능한 투자 방법을 초보자 눈높이에 맞춰 설명한다.

19일에는 용호동 스펀지파크와 도민의 집 앞 공원 일대에서 가로수길 청년축제와 소상공인 프리마켓이 진행된다. 가로수길은 차 없는 거리로 운영되며 청년 문화예술 공연과 푸드존, 청년 팝업, 청년 기업 및 소상공인 프리마켓 등 다양한 콘텐츠가 배치된다.

마산권에서는 19일 3·15해양누리공원에서 청년의 날 기념식과 청년주간 연계 달리기 행사 '유스퍼스트런'이 동시에 열린다. 기념식은 청년 아티스트 공연으로 문을 열고 청년정책 유공자 표창과 청년의 날 기념 세리머니 등을 통해 청년의 날 의미를 공유한다.

유스퍼스트런은 3·15해양누리공원과 마산해양신도시 일원을 코스로 진행된다. 현장에는 40개 내외 홍보·체험 부스가 설치되며 참가자들은 달리기를 통해 청년주간을 함께 즐긴 뒤 EDM 파티 프로그램으로 이어지는 행사 일정에 참여한다.

진해권에서는 20일 진해 속천항 수협광장 일대에서 창원 청년가요제와 청년 푸드트럭 페스타가 열린다. 청년가요제에는 예선을 거쳐 본선에 오른 청년 아티스트들이 참여해 무대를 꾸미고 푸드트럭 페스타에서는 청년 취향을 반영한 프리마켓과 먹거리존, 청년 문화예술 공연이 함께 운영된다.

정성림 청년정책담당관은 "이번 행사를 통해 청년뿐 아니라 청년문화에 관심 있는 시민 모두가 함께 즐기고 참여할 수 있는 장을 마련하고 청년의 활력과 에너지가 창원 전역으로 확산되도록 하겠다"고 말했다.

청년주간 프로그램 참가자는 창원청년정보플랫폼과 창원청년비전센터 공식 사회관계망서비스를 통해 사전 모집 중이며 각 프로그램의 세부 내용과 참여 방법도 온라인으로 확인할 수 있다.

news2349@newspim.com