경남도의회 교육위, 진주·함양 체험·수련시설 4곳 현장 점검

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- 경남도의회 교육위원회가 9일 진주·함양 4개 기관을 점검했다.
- 예술·안전·생태·전통교육 운영 실태와 애로사항을 살폈다.
- 노후 시설 개선과 프로그램 고도화 지원을 검토했다.
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노후 시설 개선 지원 방안 적극 검토
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도의회 교육위원회가 진주·함양 일대 체험·수련시설 4곳을 돌며 예술·안전·생태·전통교육 현장을 직접 점검하고 노후 시설 개선과 프로그램 고도화 지원책 마련에 나섰다.
교육위는 9일부터 10일까지 이틀간 진주시와 함양군 소재 주요 교육기관 4곳(예술교육원 해봄, 학생안전체험원, 산촌유학교육원, 덕유학생교육원)을 방문해 현지 의정활동을 펼쳤다고 밝혔다.
이번 현지 의정활동은 도내 학생들의 전인적 성장을 돕는 체험·수련 교육기관의 프로그램 운영 실태를 점검하고 현장의 애로사항 청취를 통해 교육 환경 개선과 현안 사업 지원 방안을 모색하고자 마련됐다.
첫날인 9일 오전에는 진주시 문산읍에 위치한 예술교육원 해봄과 학생안전체험원을 차례로 방문했다.
먼저 예술교육원 해봄을 찾아 주요 예술교육 프로그램과 악기도서관 운영 실적을 보고받고 읍면 지역 학생들의 문화예술 소외 현상 해소를 위해 공교육 연계 체험형 예술교육의 내실화 방안을 논의했다.
이어 방문한 학생안전체험원에서는 '학교안전 7대 표준안'에 맞춘 33개 체험원 시설의 안전성을 집중 점검했다. 교육위원들은 체험기구를 철저히 유지 보수하고 다변화하는 재난 환경에 맞춰 교육 매뉴얼을 지속적으로 보완하여 실효성 있는 안전교육이 이루어질 수 있도록 당부했다.
이날 오후에는 산촌유학교육원(함양군 안의면)을 방문해 자연과 함께하는 생태·전통교육 및 체험 프로그램 운영 현황을 확인하고 시설 노후화로 인한 기관 운영상 애로사항을 청취했다.
이튿날인 10일에는 덕유학생교육원(함양군 서상면)을 찾아 숙박형 수련 과정과 특화 프로그램 운영 현황을 보고받고 유휴 공간의 휴게 공간 전환과 실내 교육장 공기질 개선 등 쾌적한 수련 환경 조성을 위한 방안을 심도 있게 논의했다.
정재욱 교육위원장은 "예술적 감수성과 안전 의식, 그리고 생태적 가치관은 우리 학생들이 미래 사회 인재로 성장하는데 필수적인 핵심 역량"이라며 "각 기관의 특색 사업이 차질없이 추진될 수 있도록 노후 시설 개선과 프로그램 전문성 강화를 위해 도의회 차원의 행·재정적 지원을 적극 검토하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com