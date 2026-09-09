한성숙 총리 "호르무즈 파병, 결정돤 바 없다...논의 중"

9일 국회서 열린 정치 분야 대정부질문 참석

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 한성숙 국무총리는 9일 개각과 청와대 인사를 둘러싸고 이어지는 야당의 문제 제기에 대해 "저희는 좋은 실력 있는 분들을 추천을 했는데 의혹이 제기됐고, 문제가 되는 부분은 청문회를 통해 소명과 설명, 국민 눈높이에 맞는 절차들이 필요하다는 생각"이라고 밝혔다.

한 총리는 이날 국회에서 열린 정치 분야 대정부 질문에 참석해 "그 과정을 통해 (후보자가) 공직자로 어떤 자세를 가져야 되는지를 느껴야 되는 시간이고, (국회가) 청문회를 통해 후보자를 검증하고, 국민이 보신 이후 나머지 임명 절차들이 진행될 것이다. (이런) 절차는 우리가 지켜야 할 굉장히 중요한 민주적 절차"라며 이같이 말했다.

이재명 대통령의 국정 수행 지지도가 최근 하락세를 보이는 것에 대해서는 "국민께서 주시는 목소리를 정말 엄중하게 듣고 있다"며 "어떤 부분을 잘하고, 어떤 부분을 못 하고 있는지 제대로 보고, 바꿔야 할 부분에 대해 진지하게 고민해야 한다고 생각한다"고 했다.

한 총리는 이번 인사와 관련된 질의가 이어지자 "저도 두 번의 청문회를 거치면서 굉장히 많은 의혹 제기와 문제제기를 받았다"며 "이 과정은 후보자들이 온전히 겪어야 하는 시간이다. 그 과정을 통해서 내가 가졌던 문제들과 어떤 부분들을 (공직자로서) 가져야 하는지를 느껴야 하는 시간"이라고 했다.

용혜인 성평등가족부 장관 후보자의 특혜 논란에 대해선 "본인이 소명할 부분이 있지 않을까 한다"면서 "그 부분에 대해서는 청문회를 통해서 본인이 설명을 드리고 관련된 부분 진행될 것이라고 생각된다"는 입장을 냈다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 한성숙 국무총리가 9일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 제439회 국회(정기회) 제5차 본회의 정치 분야 대정부질문에서 이해식 더불어민주당 의원 질의에 답하고 있다. 2026.09.09 mironj19@newspim.com

한 총리는 김승원 법무부 장관 후보자의 부정 청탁 의혹에 대해선 "이런 부분들은 의혹이고 내용이 밝혀져야 할 부분들이 있고 어떤 부분들은 후보자의 설명을 통해서 소명해야 할 절차들이 남아 있다"고 말했다.

김 후보자의 부정 청탁 의혹이 주가 조작과 상장 폐지 사태로 연결됐음에도 수사 진척이 더디다는 야당 의원 지적에 "수사 중인 사항이니 제가 좀 더 파악해 봐야 될 것 같다"고 말했다.

단일종목 레버리지 ETF 관련한 김용범 전 정책실장 등에 대한 책임론이 나오는 것에 대해선 "손실을 입으신 국민들의 아픈 마음에 대해서는 송구스럽게 생각한다"면서 "(주가 등락을) 체크하기 쉽지 않은 시기였고, 레버리지 상품의 변동성에 대한 설명들은 있었다"고 했다.

한 총리는 조희대 대법원장이 청와대의 대법관 재제청 요구에 대해 입장을 밝히지 않은 것을 두고 대통령 임명권을 일정 부분 침해한 것이라고 평가했다.

그는 "재제청과 관련해 대통령 임명권 부분에 좀 침해가 있었다는 생각이 든다"며 "지금까진 사전 협의를 거쳐 대통령이 임명권을 행사했을 것으로 보는데, 이번에는 협의 과정에서 부족함이 있지 않았을까 생각한다. (재제청 요구는) 대통령의 임명권이 존중되고 행사되기 위한 불가피한 조치였다는 생각이 든다"고 했다.

호르무즈 해협 파병에 대한 정부 입장을 묻는 질의도 나왔다. 한 총리는 "어떤 사안도 아직 결정된 부분들은 없다"고 말했다. 이어 "해협의 자유 항행과 글로벌 공급망, 우리에게 호르무즈 해협이 얼마나 에너지 확보를 위해서 중요한 공간인지는 모두 잘 알고 있다"면서 "이 부분에 대해서 어떻게 우리도 국제사회에 실질적인 기여를 할 것인지에 대한 방안들을 다양하게 논의를 하고 있는 중이라는 말씀드린다"고 했다.

한편 한 총리는 '이재명 정부의 국정 목표 1번이 뭔지 알고 있느냐'는 윤 의원 질문에 "네. 개헌이다"라고 답했다가 "국정과제, 국민이 하나 되는 정치다"라고 고쳐 말했다.

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