용인특례시, 철원군과 자매결연 체결…문화·경제 분야 교류 추진

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자매결연 체결로 상생 발전 기대

청소년 및 농특산물 교류 협력

철원군, 용인특례시 18번째 자매도시

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시와 강원특별자치도 철원군이 도농 상생 발전을 위한 자매결연을 맺고 문화·관광·체육·경제·농업·행정 등 다양한 분야에서 교류·협력을 추진하기로 했다.

양 지자체는 청소년·경제·농특산물·관광자원 교류를 통해 상생 발전을 도모한다는 방침이다.

9일 철원군청에서 이상일 시장(오른쪽)과 김동일 군수가 협약서에 서명 후 기념사진을 찍고 있다.[사진=용인시]

용인특례시는 9일 철원군청 상황실에서 철원군과 자매결연 협약식을 열고 상호 교류와 공동 발전을 위한 협력에 뜻을 모았다고 밝혔다.

협약식에는 이상일 용인시장과 장정순 용인시의회 의장, 김동일 철원군수, 박기준 철원군의회 의장 등 양측 주요 인사가 참석했다.

두 도시는 협약서를 통해 미래지향적 동반자로서 우의를 증진하고 폭넓은 분야에서 상호 교류·협력을 추진하기로 했다.

이상일 시장은 "용인특례시는 전국 여러 좋은 고장들과 인연을 맺어 왔는데 오늘 철원군과 자매결연을 맺게 된 것을 뜻깊게 생각한다"며 "이번 인연을 계기로 양 도시가 교류와 협력을 통해 함께 발전하길 바란다"고 말했다.

그는 용인 반도체 산업 현황을 소개하며 "용인은 1983년 삼성전자가 국내에서 반도체 산업을 가장 먼저 시작한 곳으로 현재 대규모 투자 프로젝트가 3곳에서 진행 중"이라며 "SK하이닉스는 600조원, 삼성전자는 1000조원 이상 투자가 전망되는 등 용인특례시가 대한민국 반도체 산업의 중추 기지이자 세계 반도체 중심도시로 발전하고 있다"고 설명했다.

이 시장은 인구 증가에 따른 농축산물 소비 확대를 언급하며 "용인의 훌륭한 농산물과 함께 철원의 우수 농산물도 용인에서 많이 소비될 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

이어 "천혜의 자연과 역사를 지닌 철원군은 시간이 빚어낸 걸작이라 생각한다"며 "용인시민들이 철원군을 많이 방문할 수 있도록 홍보하고, 양 도시가 활발한 교류와 소통을 통해 좋은 협력 관계를 만들어 가겠다"고 말했다.

김동일 철원군수는 "두 도시가 서로의 장점을 잘 살려 상생 발전의 계기를 만들길 바란다"며 "철원은 전쟁의 상흔이 남아 있는 지역이지만, 관광·체육 등 각종 인프라를 갖춘 멋진 고장으로 발전했다"고 소개하고 용인시민들의 방문을 기대한다고 밝혔다.

협약 체결 후 이상일 시장과 김동일 군수는 고석정 등 철원 주요 관광 명소를 함께 둘러보며 향후 구체적인 교류 방안을 논의했다.

이번 협약으로 철원군은 용인특례시의 18번째 자매도시가 됐다.

용인특례시는 철원군을 비롯해 장흥군, 양구군, 화순군, 울릉군, 괴산군, 안동시, 광양시, 전주시, 단양군, 속초시, 함평군, 고성군, 사천시, 완도군, 제주시, 영천시, 진도군 등 국내 18개 도시와 자매결연을 맺고 있으며 포항시와는 우호도시교류 협약을 체결한 상태다.

국외로는 미국 윌리엄슨 카운티·페어팩스 카운티, 스페인 세비야시, 베트남 다낭시 등 13개 도시와 자매결연 및 우호 도시 관계를 유지하고 있다.

seraro@newspim.com