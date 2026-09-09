도경수, '도파민'으로 국내외 차트 강타…글로벌 솔로 저력 입증

AI 핵심 요약beta
- 도경수가 8일 새 앨범 도파민을 발매해 차트 돌풍을 일으켰다
- 도파민은 월드와이드 아이튠즈 2위, 6개국 1위를 기록했다
- 타이틀곡 기타리스트는 국내 음원차트와 유튜브서 호응을 얻었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 도경수가 새 앨범 '도파민(DOPAMINE)'으로 국내외 주요 음악 차트를 휩쓸며 솔로 아티스트로서의 저력을 다시 한번 입증했다
도경수는 지난 8일 네 번째 미니앨범 '도파민'을 발매한 가운데, 국내외 음악 차트에서 두각을 나타내며 솔로 아티스트로서 탄탄한 영향력을 입증했다.
'도파민'은 8일자 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트에 2위로 신규 진입했다. 특히 일본을 비롯해 인도네시아, 태국, 카자흐스탄, 파라과이, 우즈베키스탄 등 6개국 아이튠즈 앨범 차트에서 1위를 기록하며 글로벌 리스너들의 높은 관심을 증명했다.
이뿐만 아니라 멕시코, 아랍에미리트, 홍콩, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 대만, 베트남 등 다수 국가 및 지역에서도 아이튠즈 앨범 차트 최상위권에 이름을 올렸고, 미국 12위, 캐나다 13위, 영국 19위, 호주 21위 등 세계 각지에서 고른 성적을 기록했다.
국내 음원 차트에서도 상승세를 이어갔다. 타이틀곡 '기타리스트(Guitarist)'는 9일 오전 9시 기준 벅스 실시간 차트 1위를 차지했으며, 멜론 톱100 50위에 이름을 올리며 발매 직후 국내 주요 음원 차트에서도 존재감을 드러냈다.
'기타리스트'는 유튜브에서도 글로벌 반응을 이어갔다. 뮤직비디오는 공개 직후 글로벌 유튜브 트렌딩 집계에 진입했으며, 인도네시아와 일본, 태국을 비롯한 여러 국가의 인기 급상승 영상에 이름을 올렸다. 국내에서도 '기타리스트' 음원 영상이 유튜브 트렌딩 상위권에 진입하며 관심을 모았다.
'도파민'은 도경수가 자신만의 음악적 색깔을 한층 폭넓게 펼쳐낸 앨범이다. 특히 타이틀곡 '기타리스트'는 도경수 특유의 섬세하면서도 깊이 있는 보컬과 감각적인 사운드가 조화를 이루는 곡으로, 발매와 동시에 국내외 음악 팬들의 호응을 얻고 있다. 앨범 전반에서도 장르에 따라 자유롭게 변주되는 도경수의 보컬과 확장된 음악적 스펙트럼을 확인할 수 있다.
moonddo00@newspim.com