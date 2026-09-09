밀양시, 시내버스 노선개편 시범운행…시민 편의 증진 기대

AI 핵심 요약beta
- 밀양시가 10월 1일 시내버스 개편 시범운행을 시작했다.
- 순환노선 신설과 무료 환승, 어린이·청소년 요금 무료화를 추진했다.
- 시는 9월 10일부터 안내책자 배부 등 사전 홍보에 나섰다.
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[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시가 시내버스 노선을 손질한다. 순환노선 신설과 요금체계 개편을 앞두고 시민 안내 작업에 속도를 내고 있다.
시는 오는 10월 1일부터 시내버스 노선개편 시범운행을 실시한다고 9일 밝혔다. 시는 개편 내용을 시민에게 사전에 알리고 변경된 노선을 쉽게 이용할 수 있도록 안내 작업을 추진하고 있다.
이번 노선개편은 시민 이동 편의를 높이고 시내와 읍면을 아우르는 대중교통 체계를 재정비하는 데 목적을 뒀다. 주요 내용은 시내권역 순환노선 신설, 이해하기 쉬운 노선 번호체계 도입, 어린이·청소년 버스요금 무료화, 무료 환승시스템 전면 도입, 읍면 지역 교통여건을 반영한 노선 효율화 등이다.
시는 시민들의 이해와 적응을 돕기 위해 9월 10일부터 읍면동 행정복지센터를 통해 노선개편 안내 책자를 배부한다. 추석 연휴를 앞두고 귀성객과 시민이 변경된 노선을 미리 확인할 수 있도록 현수막 게시, 버스 승강장 안내문 부착, 안내 전단 배부 등 다양한 수단을 활용해 사전 홍보를 진행할 계획이다.
시범운행 기간에는 교통행정과에 민원 안내 인력을 배치해 노선 변경에 따른 초기 불편과 문의에 대응한다. 시는 운행 과정에서 접수된 시민 의견을 분석해 노선과 운행체계를 보완하고 본격 시행에 앞서 개편안을 다듬을 방침이다.
시는 이번 개편으로 시내권역에는 순환노선을 축으로 한 이동체계를 마련하고 읍면 지역에는 노선 효율화를 통해 대중교통 이용 편의를 높이는 효과를 기대하고 있다. 어린이·청소년 요금 무료화와 무료 환승시스템 도입으로 가계 교통비 부담을 줄이고 교통복지 수준을 끌어올리는 효과도 예상하고 있다.
안병구 시장은 "이번 시내버스 노선개편을 통해 시민의 일상 이동이 한층 편리해지고 밀양시 대중교통 체계가 새롭게 정비될 것"이라며 "시범운행 과정에서 시민 의견을 적극 반영해 이용자 중심의 대중교통 환경을 조성하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com