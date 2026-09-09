코스메카코리아, 청주에 2000억원 투자…AI 화장품 공장 건립

AI 핵심 요약beta
- 코스메카코리아가 9일 청주에 2000억원 투자 협약을 체결했다.
- 2030년까지 오창과학산단에 AI 기반 화장품 공장을 짓는다.
- 신규 500명 채용해 청주를 K-뷰티 거점으로 키운다.
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올해 착공해 2027년 1차 가동…AX 기반 'K-뷰티 글로벌 생산거점' 구축
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = K-뷰티 글로벌 기업 코스메카코리아가 충북 청주에 2000억원을 투자해 인공지능(AI) 기반 첨단 화장품 생산공장을 짓는다.
생산시설 확대와 함께 500명을 신규 채용해 청주를 K-뷰티의 핵심 생산거점으로 키운다는 전략이다.
충북도는 청주시, 코스메카코리아와 9일 충북도청 여는마당에서 화장품 제조시설 신설을 위한 투자협약을 체결했다고 밝혔다.
협약식에는 신용한 충북지사와 신병대 청주부시장, 조임래 코스메카코리아 회장 등이 참석했다.
코스메카코리아는 2030년까지 청주시 흥덕구 옥산면 오창과학산업단지 일원에 2000억원을 투자한다.
과학산업1로 140 일원에는 건축면적 5만8862.83㎡ 규모의 최첨단 스킨케어 생산공장이 들어선다.
공장은 급증하는 글로벌 화장품 수요에 대응하기 위한 생산능력 확대와 함께 인공지능 전환(AX)을 핵심으로 구축된다.
기존 디지털 전환(DX) 수준을 넘어 AI를 제조공정에 접목해 생산성과 품질 경쟁력을 높이는 지능형 제조체계를 구축한다는 구상이다.
코스메카코리아는 이달 착공해 2027년부터 1차 가동에 들어간 뒤 2030년까지 단계적으로 시설과 설비를 확충할 예정이다.
투자에 따른 신규 고용은 500명에 달할 전망이다.
조임래 코스메카코리아 회장은 "충북 음성 본사에서 화장품 생산을 시작해 성장해 온 기업이 청주 오창과학산업단지에 선제적 투자를 진행해 K-뷰티 글로벌 선도기업의 핵심 거점을 확보하게 돼 의미가 남다르다"고 말했다.
이어 "올해를 지능형 제조혁신의 원년으로 삼고 최첨단 인프라와 인재 채용을 통해 지역사회와 상생하며 성장해 나가겠다"고 밝혔다.
이 기업은 이번 오창 투자를 통해 글로벌 생산 역량을 한 단계 끌어올리고 AI 기반 첨단 제조 경쟁력을 확보한다는 계획이다.
신용한 충북지사는 "대한민국 K-뷰티의 위상을 높이고 있는 코스메카코리아의 대규모 투자와 신속한 착공에 감사드린다"며 "기업의 AX 전환과 글로벌 성장동력 구축이 성공적으로 이뤄질 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com