볼빅, 360도 프리즘 라인 담은 '엑시아 프리즘' 출시...끊김 없는 라인 확인

AI 핵심 요약beta
- 볼빅이 9일 스핀 강화 볼 ‘엑시아 프리즘’을 출시했다.
- 360도 홀로그래픽 프리즘 라인으로 퍼팅 정렬을 돕는다.
- 비거리·타구감·내구성까지 균형 있게 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=국산 골프 브랜드 볼빅(대표 장석헌)이 끊김 없는 라인을 확인할 수 있는 볼을 내놓았다.
볼빅이 스핀 컨트롤과 퍼팅 정렬 기능을 한층 강화한 신제품 '엑시아 프리즘'을 출시했다. '엑시아 프리즘'은 볼 표면을 360도로 감싸는 홀로그래픽 프리즘 라인을 적용해 정면은 물론 측면 등 어느 각도에서도 끊김 없이 라인을 확인할 수 있도록 설계됐다. 이를 통해 퍼팅 시 보다 정확하고 일관된 에이밍을 돕는다. 특히 빛의 각도에 따라 무지갯빛으로 빛나는 프리즘 효과가 더해져 시각적인 정렬감과 제품의 디자인 완성도도 높였다.
코어에는 S.H(Stable Hardness)듀얼코어 기술을 적용했다. 일정한 경도 분포와 높은 탄성 복원력을 갖춘 코어가 임팩트 순간 빠르게 복원되면서 압축 에너지를 효율적으로 반발 에너지로 전환한다. 이를 통해 스윙 스피드가 빠르지 않은 골퍼도 임팩트 에너지를 코어 깊숙이 전달해 안정적인 비거리를 확보할 수 있도록 했다.
타구감 역시 '엑시아 프리즘'의 주요 특징이다. 경도 58D의 소프트커버를 적용해 임팩트 순간 부드러우면서도 쫀득한 컨택감을 구현했다. 또한 사이드 스핀을 억제해 볼의 불필요한 움직임을 줄이고, 보다 부드럽고 안정적인 구름을 제공해 방향성 향상에 도움을 준다.
내구성과 사용 편의성도 강화했다. 커버에는 F.N.C 글로시 코팅을 적용해 오염과 스크래치에 강하고, 장시간 사용해도 볼 표면과 마킹의 선명도를 유지할 수 있도록 했다. 뛰어난 발수 성능을 갖춰 비가 오는 상황에서도 표면의 수분 영향을 최소화하고 안정적인 스핀 성능을 유지할 수 있다.
볼빅 관계자는 "'엑시아 프리즘'은 퍼팅 정렬의 정확성부터 안정적인 비거리, 부드러운 타구감, 내구성까지 골퍼들이 실제 라운드에서 중요하게 생각하는 요소를 균형 있게 담아낸 제품"이라며 "특히 360도 홀로그래픽 프리즘 라인을 통해 퍼팅 에이밍의 시각적 편의성을 높인 만큼 퍼팅 성능 향상을 원하는 골퍼들에게 좋은 선택이 될 것"이라고 말했다.
iaspire@newspim.com