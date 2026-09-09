최동민 동대문구청장, 전통시장 민생 청취…안전관리 점검·지원 약속

AI 핵심 요약beta
- 동대문구가 9일부터 22일까지 전통시장 14곳을 점검했다.
- 최동민 구청장은 시장을 돌며 상인 애로를 듣고 격려했다.
- 구는 안전관리와 화재예방을 점검해 지원책을 마련한다.
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상인 건의사항 수렴해 지원정책에 반영
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 동대문구는 추석을 앞두고 9일부터 22일까지 관내 전통시장 14곳을 차례로 찾아 상인들의 어려움을 듣고 시장 안전관리 실태를 점검한다.
최동민 구청장은 이날 아침 청량리수산시장과 경동시장 등 지역 내 전통시장을 차례로 찾아 점포를 둘러보고, 지속적인 소비 위축으로 어려움을 겪는 상인들을 격려했다. 이어 상인들과 시장 운영 현황·경기 상황에 관한 이야기를 나눴다.
상인들은 시장 환경 개선과 편의시설 확충, 경영 지원 등 현장에서 겪고 있는 어려움과 필요한 지원 사항을 내놓았다. 최 구청장은 제시된 의견을 관련 부서와 공유하고, 검토와 협의를 거쳐 실질적인 지원 방안을 마련하겠다고 약속했다.
아울러 구는 명절을 앞두고 시장 이용객이 증가할 것에 대비해 시장 내 안전관리 실태와 화재 예방체계도 함께 점검한다. 구는 현장에서 청취한 시장별 현안과 상인들의 건의사항을 폭넓게 수렴해 전통시장 시설·이용환경 개선과 소상공인 지원 정책에 반영할 방침이다.
최동민 동대문구청장은 "전통시장은 우리 구 지역경제의 핵심이자 주민들의 삶과 맞닿아 있는 소중한 공간"이라며 "현장의 목소리가 실질적인 변화로 이어지도록 꼼꼼히 살피겠다. 상인들과 긴밀히 소통하고 주민들이 안심하고 찾을 수 있는 시장 환경을 조성해 전통시장 상권 활성화에 최선을 다하겠다"고 말했다.
kh99@newspim.com