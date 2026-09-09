유명현 산청군수, 추석 앞두고 임시생활시설 이재민 위문 방문

AI 핵심 요약beta
- 유명현 산청군수가 9일 수해 이재민을 위문했다.
- 생비량면 임시거처를 찾아 안부와 불편을 살폈다.
- 군은 생활여건 점검과 추가 지원을 검토했다.
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이재민 안정적 일상 회복 지원 약속
[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 산청군이 추석을 앞두고 수해 피해를 입은 이재민들을 찾아 위문에 나섰다.
산청군은 9일 유명현 군수가 지난해 극한호우 피해로 임시생활시설에서 지내는 이재민을 찾아 위문했다고 밝혔다.
이번 방문은 장기간 임시생활을 이어가고 있는 이재민들의 안부를 확인하고 생활 여건과 불편사항을 직접 듣기 위해 마련됐다.
유 군수는 생비량면에 마련된 임시거처를 찾아 주민들과 대화를 나누며 건강 상태와 주거 환경 등을 살폈다. 이어 위문품을 전달하며 명절 인사를 건넸다.
군은 임시생활시설을 이용 중인 이재민들의 생활 여건을 점검하고 추가 지원이 필요한지 검토하기로 했다. 유 군수는 관계 부서에 임시생활 과정에서 주민들이 불편을 겪지 않도록 세심하게 살피고 필요한 지원을 이어갈 것을 주문했다.
유 군수는 "오랜 기간 임시생활을 이어가고 있는 주민들의 어려움을 더욱 세심하게 살피겠다"며 "이재민들이 하루빨리 안정된 일상으로 돌아갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
m25322532@newspim.com