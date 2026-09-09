포천시, 경기국방벤처센터 주최 '2026년 하반기 협약기업 협약식' 참석

AI 핵심 요약beta
- 포천시가 9일 대진대 간담회에 참석해 방산 진출 지원을 논의했다.
- 경기국방벤처센터는 올해 71개사를 협약기업으로 선정했다.
- 포천시는 첨단방위산업과를 신설하고 거점도시 육성에 나섰다.
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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시는 9일 대진대학교에서 열린 '2026년 하반기 협약기업 협약식 및 간담회'에 참석해 지역 중소·벤처기업의 방위산업 진출과 성장을 지원하기 위한 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.
시에 따르면 이번 행사는 경기국방벤처센터 주관으로 개최됐으며 포천시를 비롯해 경기도, 대진대학교, 국방기술진흥연구소 관계자와 최종 협약기업으로 선정된 기업 관계자들이 대거 참석했다. 참석자들은 각 기업이 보유한 우수 기술을 소개하고 국방 분야 적용 가능성을 공유하는 한편 기술 교류와 사업화 연계를 위한 다양한 의견을 나누며 협력 네트워크 구축에 공감대를 형성했다고 밝혔다.
경기국방벤처센터는 2026년 2월 문을 연 이후 올해 상반기 38개사를 협약기업으로 선정한 데 이어 하반기에도 33개사를 추가로 발굴했다. 이에 따라 개소 첫해에만 총 71개 기업을 모집, 경기도 방위산업 저변 확대와 지역 방산 생태계 발전을 위한 기반을 강화하고 있다는 평가를 받고 있다.
김태석 포천시 도시전략국장은 "우수한 기술력과 혁신적인 아이디어를 가진 중소·벤처기업의 참여가 우리 방위산업의 새로운 경쟁력을 만들어가는 중요한 원동력"이라며 "승진과학화훈련장과 다락대시험장, 드론특별자유화구역 등 포천시만의 특화된 실증 인프라를 기반으로 기업의 기술개발부터 군 수요 연계, 사업화와 판로 확대까지 유기적으로 연결될 수 있도록 경기국방벤처센터와 적극 협력해 나가겠다"고 말했다.
포천시는 앞서 9월 1일 조직 개편을 통해 '첨단방위산업과'를 신설하고 '케이에이아이(K-AI) 첨단 방위산업 육성'을 핵심 시정 과제로 추진 중이다. 시는 이러한 전략을 토대로 포천을 대한민국 첨단 방위산업을 선도하는 거점 도시로 발전시켜 나간다는 방침이다.
asj7376@newspim.com