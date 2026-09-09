부산 학교폭력 중 언어폭력 37.1%로 최다…집단따돌림 16.3%

초등학교 6.2% 전국 평균보다 높아

예방 정책 및 초기 개입 강화 방침



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 초등학교의 학교폭력 피해응답률이 6.2%로 중·고교보다 높게 나타난 가운데, 피해 유형도 언어폭력과 집단따돌림에 집중되면서 부산시교육청이 초등학교를 중심으로 대응체계 전면 재정비에 나섰다.

시교육청은 16개 시·도교육청이 공동으로 실시한 '2026년 1차 학교폭력 실태조사(전수조사)' 결과를 9일 발표했다.

부산시교육청이 16개 시·도교육청이 공동으로 실시한'2026년 1차 학교폭력 실태조사(전수조사)'결과​를 발표했다..사진은 부산시교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2022.09.27

이번 실태조사는 지난 4월 14일부터 5월 13일까지 한국청소년정책연구원에 위탁해 온라인으로 실시했다. 초등학교 4학년부터 고등학교 3학년까지 학생 22만 2926명 중 20만 8170명이 참여해 93.4%의 참여율을 보였다.

조사 결과, 부산지역 학교폭력 피해응답률은 2.9%로 전국 평균 2.9%와 같은 수준으로 나타났다. 학교급별로는 중학교 2.1%로 전국 평균 2.3%보다 0.2%포인트(p) 낮았고 고등학교는 0.7%로 전국 평균 0.8%보다 0.1%p 낮았다.

반면 초등학교는 6.2%로 전국 평균 5.7%보다 0.5%p 높게 나타났다. 학교급별 피해응답률은 코로나 이후 증가 추세를 보이고 있다. 시교육청은 피해응답률의 변화를 면밀히 살피는 한편, 학생들의 학교폭력 인식과 신고 민감도, 학교급별 발달 특성 등을 종합적으로 고려해 예방과 초기 개입을 더욱 강화할 방침이다.

초등학생의 경우 또래관계에서 발생하는 장난이나 갈등을 학교폭력 피해로 인식해 응답하는 경우도 있을 수 있는 만큼, 피해응답률 상승을 단순한 수치 변화로 판단하기보다 학생들의 발달 특성과 학교생활 전반을 함께 고려한 세심한 접근이 필요한 것으로 분석했다.

피해 유형은 언어폭력이 37.1%로 가장 높았으며 집단따돌림 16.3%, 신체폭력 15.9%, 금품갈취 6.6%, 강요 6.5%, 사이버폭력 6.3% 순으로 나타났다. 언어폭력과 집단따돌림이 전체 피해 유형의 절반 이상을 차지한 만큼, 일상적인 언어사용과 또래관계에서 발생하는 갈등을 조기에 발견하고 교육적으로 해결하는 예방활동의 중요성이 큰 것으로 나타났다.

피해 경험 학생의 91.4%가 피해 사실을 보호자, 교사, 친구 등 주변에 알린 것으로 나타났다. 시교육청은 학생들이 피해 사실을 보다 적극적으로 알리고 도움을 요청할 수 있도록 학교 내 신고·상담체계를 지속적으로 강화하고 피해를 알린 학생에게 필요한 지원이 신속하게 이어질 수 있도록 할 계획이다.

시교육청은 이번 조사 결과를 바탕으로 교육공동체 참여 기반 학교폭력 예방문화 조성, 피해학생 보호를 최우선으로 한 공정한 사안 대응 및 학생 지원, 교육적 해결을 위한 관계회복 강화를 중심으로 학교폭력 대응체계를 더욱 촘촘하게 구축한다.

먼저 교육공동체가 함께 참여하는 학교폭력 예방문화를 조성한다. 학생·교직원·학부모가 학교폭력에 대한 책임을 명확하게 인식하고 폭력 없는 학교문화를 만들기 위한 약속인 '학교문화 책임규약'을 내실 있게 운영한다.

'학교폭력 없는 학교' 운영을 통해 교육공동체가 학교폭력 예방을 위해 적극적으로 노력하는 학교를 발굴·격려하고, 2027년에는 학생 참여형 '학교폭력 예방 공모전'을 새롭게 추진해 학생이 예방활동의 주체가 되는 학교문화를 확산한다.

피해응답률이 상대적으로 높은 초등학교에 예방정책을 집중한다. 2026년부터 배치한 '초등학교 학교폭력예방 부장'을 중심으로 학생 간 갈등을 조기에 발견하고 교육적으로 개입한다.

초등학교 1~3학년을 대상으로 운영하고 있는 '관계회복 숙려제'는 2027년 초등학교 1~6학년으로 전면 확대해 초기 갈등 단계에서 학생들이 자신의 행동을 성찰하고 대화와 소통을 통해 갈등을 해결하도록 지원한다.

학기 초 건강한 교우관계 형성을 위해 '찾아가는 학교폭력 예방 콘서트'도 대폭 확대한다. 초등학생의 발달 특성에서 비롯될 수 있는 장난과 갈등을 조기에 발견하고 학교폭력으로 확대되기 전에 학생 스스로 대화와 소통을 통해 문제를 해결하는 역량을 기르도록 지원한다.

피해 유형 중 가장 높은 비중을 차지한 언어폭력 예방도 강화한다. 언어문화 개선과 언어폭력 예방을 위해 말·글·맘 공모전, 언어문화 개선 캠페인송 제작·보급 등을 통해 존중과 배려의 언어문화를 확산한다.

나를 이해하고 타인과 건강한 관계를 맺을 수 있도록 교육과정과 연계한 '사회정서교육'과 학생 주도의 또래활동을 확대해 학생들의 공감·소통 및 갈등조절 역량을 높인다.

학교폭력이 발생한 이후에는 피해학생 보호를 최우선으로 하고 학교폭력제로센터를 중심으로 사안조사와 심리상담·치료, 법률지원 등을 연계해 피해학생에게 필요한 지원이 신속하게 이루어지도록 한다.

피해학생이 피해 사실을 알린 이후 조사와 보호·지원 과정에서 추가적인 어려움을 겪지 않도록 학교와 교육지원청 간 지원체계를 강화하고, 피해학생이 안정적으로 학교생활에 복귀할 수 있도록 지속적으로 살핀다.

사안 처리 이후에는 관련 학생들이 학교공동체 안에서 안정적으로 생활할 수 있도록 관계회복 중심의 교육적 해결을 강화한다.

학교폭력 관계회복지원단의 피·가해학생 관계 개선 프로그램을 통해 관련 학생의 심리·정서적 안정을 돕고, 학생들이 갈등의 원인과 자신의 행동을 성찰하며 건강한 관계를 다시 형성할 수 있도록 지원한다.

이를 통해 학교폭력 사안을 단순히 처리하고 종결하는 데 그치지 않고 피해학생의 치유와 안정적인 학교생활 복귀, 가해학생의 행동 변화와 재발 방지, 학생 간 관계회복으로 이어지는 교육적 해결체계를 강화할 계획이다.

김석준 교육감은 "이번 조사 결과는 학생들이 겪는 작은 갈등과 어려움까지 학교가 더욱 세심하게 살펴야 한다는 의미로 받아들이고 있다"며 "피해학생 보호를 최우선으로 하면서 예방과 초기 개입, 공정한 사안 처리, 관계회복까지 촘촘히 지원해 모든 학생이 안전하고 건강하게 성장할 수 있는 학교를 만들어 가겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com